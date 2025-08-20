La inteligencia británica alerta de que Rusia enseña a usar drones en cientos de escuelas

MADRID, 20 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Rusia ha comenzado a impartir clases para el manejo de aeronaves no tripuladas, más conocidas como drones, en más de 500 escuelas y 30 centros de formación profesional, según los servicios de Inteligencia británicos, que enlazan estas prácticas con la ofensiva militar sobre la vecina Ucrania. Más de 2500 profesores han recibido formación específica, si bien el ministro de Educación, Valeri Falkov, ya adelantó en mayo de 2024 la intención del Gobierno de ampliar a un millón la cifra de especialistas en este campo antes de 2030, según un informe difundido por el Ministerio de Defensa de Reino Unido. Para Londres, la introducción de la enseñanza sobre drones en las aulas evidencia la "militarización" constante emprendida en el sistema educativo ruso, una tendencia que se ha hecho especialmente palpable desde que el presidente, Vladimir Putin, dio orden de invadir Ucrania en febrero de 2022. Putin también anunció este pasado junio la futura creación de una rama específica de las Fuerzas Armadas sobre drones, con vistas, según la Inteligencia británica, a mejorar estas capacidades también a largo plazo.