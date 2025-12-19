La inteligencia de EE. UU. dice que objetivos bélicos de Putin en Ucrania no han cambiado

Por Jonathan Landay, Erin Banco y John Irish

WASHINGTON/PARÍS, 19 dic (Reuters) - Los informes de inteligencia de Estados Unidos continúan advirtiendo de que el presidente ruso Vladimir Putin tiene la intención de capturar toda Ucrania y recuperar partes de Europa que pertenecieron al antiguo imperio soviético, dijeron seis fuentes familiarizadas con la inteligencia estadounidense.

Los informes se dan pese a que negociadores buscan un final de la guerra que deje a Rusia con mucho menos territorio.

Los reportes presentan una imagen marcadamente diferente de la ofrecida por el presidente estadounidense Donald Trump y sus negociadores de paz, que han dicho que Putin quiere poner fin al conflicto. El más reciente de los informes data de finales de septiembre, según una de las fuentes.

La inteligencia también contradice las afirmaciones del líder ruso de que no es una amenaza para Europa.

Las conclusiones de Estados Unidos han sido constantes desde que Putin lanzó su invasión a gran escala en 2022, y se alinean en gran medida con las opiniones de los líderes europeos y las agencias de espionaje de que codicia toda Ucrania y los territorios de los antiguos estados del bloque soviético, incluidos miembros de la alianza de la OTAN, según las fuentes.

"La inteligencia siempre ha sido que Putin quiere más", dijo Mike Quigley, miembro demócrata del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, en una entrevista con Reuters. "Los europeos están convencidos de ello. Los polacos están absolutamente convencidos de ello. Los bálticos creen que son los primeros".

Rusia controla alrededor del 20% del territorio de Ucrania, incluida la mayor parte de Lugansk y Donetsk, las provincias que comprenden el corazón industrial del Donbás, partes de las provincias de Zaporiyia y Jersón y Crimea, la estratégica península del mar Negro.

Putin reclama Crimea y las cuatro provincias como pertenecientes a Rusia. Trump está presionando a Kiev para que retire sus fuerzas de la pequeña parte de Donetsk que controlan como parte de una propuesta de acuerdo de paz, según dos fuentes familiarizadas con el asunto, una exigencia que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y la mayoría de los ucranianos rechazan.

"El equipo del presidente ha hecho enormes progresos con respecto al fin de la guerra" y Trump ha afirmado que un acuerdo de paz "está más cerca que nunca", dijo un funcionario de la Casa Blanca sin referirse a los informes de inteligencia.

La Oficina del Director de Inteligencia Nacional, la CIA y la embajada rusa no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. (Reporte de Erin Banco y Jonathan Landay en Washington y John Irish en París, Editado en Español por Javier López de Lérida)