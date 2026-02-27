La inteligencia de EE. UU. no respalda las afirmaciones de Trump sobre misiles iraníes, según fuentes

Por Jonathan Landay, Humeyra Pamuk y Gram Slattery

WASHINGTON, 27 feb (Reuters) -

La afirmación del presidente estadounidense, Donald Trump, de que Irán pronto tendrá un misil capaz de alcanzar Estados Unidos no está respaldada por los informes de inteligencia estadounidenses y parece exagerada, según tres fuentes cercanas a los informes, lo que pone en duda algunos de sus argumentos a favor de un posible ataque contra la República Islámica.

En su discurso sobre el estado de la Unión ante el Congreso el martes, Trump comenzó a exponer al público estadounidense sus argumentos sobre por qué Estados Unidos podría lanzar ataques contra Irán, afirmando que Teherán estaba "trabajando en misiles que pronto alcanzarán" el país.

Sin embargo, según dos fuentes, no ha habido cambios en una evaluación no clasificada de 2025 de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos que afirma que Irán podría tardar hasta 2035 en desarrollar un "misil balístico intercontinental militarmente viable" a partir de sus actuales vehículos de lanzamiento espacial para satélites.

"El presidente Trump tiene toda la razón al destacar la grave preocupación que supone Irán, un país que corea 'muerte a Estados Unidos' y que posee misiles balísticos intercontinentales", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly.

Una fuente afirmó que, incluso si China o Corea del Norte, que cooperan estrechamente con Irán, proporcionaran asistencia tecnológica, Irán probablemente tardaría hasta ocho años como mínimo en producir "algo que realmente sea un misil balístico intercontinental operativo".

Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato para poder discutir información confidencial, afirmaron que no tenían conocimiento de ninguna evaluación de los servicios de inteligencia estadounidenses que indicara que Irán estuviera desarrollando un misil que pudiera alcanzar pronto el territorio estadounidense, pero no descartaron la posibilidad de que existiera un nuevo informe de inteligencia del que no tuvieran conocimiento.

The New York Times informó por primera vez de que las agencias de inteligencia estadounidenses creen que Irán probablemente tardará años en tener misiles que puedan alcanzar Estados Unidos.

RUBIO DICE QUE IRÁN ESTÁ EN "CAMINO" DE CONSEGUIR ARMAS QUE PUEDAN ALCANZAR ESTADOS UNIDOS

La afirmación de Trump sobre la capacidad misilística de Irán se produjo mientras representantes de Estados Unidos e Irán de Teherán, sin que haya indicios de un avance que pueda evitar posibles ataques estadounidenses ante una acumulación masiva de fuerzas militares en la región.

El presidente estadounidense ha hecho poco por explicar públicamente por qué podría estar llevando a Estados Unidos a su acción más agresiva contra la República Islámica desde la revolución de 1979.

En su discurso del martes, Trump señaló el apoyo de Teherán a los grupos milicianos, el asesinato de manifestantes y los programas nucleares y de misiles del país como amenazas para la región y Estados Unidos.

Sin aportar pruebas, Trump afirmó que Teherán estaba empezando a reconstruir el programa nuclear que, según él, había sido "destruido" por los ataques aéreos estadounidenses del pasado mes de junio contra tres importantes instalaciones relacionadas con el enriquecimiento de uranio.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se refirió el miércoles al programa de misiles balísticos de Irán en términos menos definitivos que Trump, afirmando que Teherán está "en camino de poder desarrollar algún día armas que podrían alcanzar el territorio continental de Estados Unidos".

Irán niega que esté tratando de adquirir un arsenal nuclear y afirma que su enriquecimiento de uranio —un proceso que produce combustible para centrales eléctricas y ojivas nucleares, dependiendo de su duración— es estrictamente para usos civiles.

En una entrevista con India Today TV publicada el miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araghchi, negó que Irán estuviera ampliando su capacidad en materia de misiles.

"No estamos desarrollando misiles de largo alcance. Hemos limitado intencionadamente el alcance a menos de 2.000 kilómetros", afirmó. "No queremos que sea una amenaza global. Solo los tenemos para defendernos. Nuestros misiles sirven como elemento disuasorio".

(Información de Jonathan Landay, Humeyra Pamuk y Gram Slattery; edición de Don Durfee y Michael Perry; edición en español de María Bayarri Cárdenas)