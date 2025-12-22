La inteligencia occidental sospecha que Rusia desarrolla un arma contra satélites Starlink de Musk

Dos servicios de inteligencia de naciones de la OTAN sospechan que Rusia está desarrollando una nueva arma antisatélites para atacar la constelación Starlink de Elon Musk con nubes destructivas de metralla en órbita, con el objetivo de frenar la superioridad espacial occidental que ha ayudado a Ucrania en el campo de batalla.

Los hallazgos de inteligencia vistos por The Associated Press dicen que el arma llamada "efecto zona" buscaría inundar las órbitas de Starlink con cientos de miles de perdigones de alta densidad, potencialmente deshabilitando múltiples satélites a la vez, pero también arriesgando daños colaterales catastróficos a otros sistemas en órbita.

Analistas que no han visto los hallazgos dicen que dudan que tal arma pueda funcionar sin causar un caos incontrolable en el espacio para empresas y países, incluidos Rusia y su aliada China, que dependen de miles de satélites en órbita para comunicaciones, defensa y otras necesidades vitales.

Tales repercusiones, incluidos los riesgos para sus propios sistemas espaciales, podrían alejar a Moscú de desplegar o usar tal arma, dijeron los analistas.

"No me lo creo. En serio, no", dijo Victoria Samson, especialista en seguridad espacial de la Fundación Secure World, quien lidera el estudio anual de sistemas antisatélite de la organización no gubernamental con sede en Colorado. "Me sorprendería mucho, francamente, si hicieran algo así".

Pero el comandante de la División Espacial del ejército canadiense, el general de brigada Christopher Horner, dijo que no se puede descartar un proyecto ruso de esa clase, a la luz de las acusaciones previas de Estados Unidos de que Rusia también ha trabajado en un arma nuclear indiscriminada basada en el espacio.

"No puedo decir que me hayan informado sobre ese tipo de sistema. Pero no es implausible", dijo. "Si los informes sobre el sistema de armas nucleares son precisos y están dispuestos a desarrollarlo y a llegar a ese extremo, bueno, no me sorprendería que algo justo por debajo de eso, pero igualmente dañino, esté dentro de su ámbito de desarrollo".

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, no respondió a los mensajes de AP solicitando comentarios. Rusia ha pedido anteriormente esfuerzos de las Naciones Unidas para detener el despliegue orbital de armas y el presidente, Vladímir Putin, ha dicho que Moscú no tiene intención de desplegar armas nucleares espaciales.

El arma tendría múltiples objetivos

Los hallazgos de inteligencia fueron mostrados a AP con la condición de que los servicios involucrados no fueran identificados y la organización de noticias no pudo verificar de manera independiente las conclusiones de los hallazgos.

La Fuerza Espacial de Estados Unidos no respondió a preguntas enviadas por correo electrónico. El Comando Espacial del ejército francés dijo en un comunicado a AP que no podía comentar sobre los hallazgos, pero dijo: "Podemos informarle que Rusia ha estado, en los últimos años, multiplicando acciones irresponsables, peligrosas e incluso hostiles en el espacio".

Rusia ve a Starlink en particular como una grave amenaza, indican los hallazgos. Los miles de satélites de baja órbita han sido fundamentales para la supervivencia de Ucrania contra la invasión a gran escala de Rusia, que ahora está en su cuarto año.

El servicio de internet de alta velocidad de Starlink es utilizado por las fuerzas ucranianas para comunicaciones en el campo de batalla, orientación de armas y otros roles, y por civiles y funcionarios del gobierno donde los ataques rusos han afectado las comunicaciones.

Funcionarios rusos han advertido repetidamente que los satélites comerciales que sirven al ejército de Ucrania podrían ser objetivos legítimos. Rusia dijo este mes que ha desplegado un nuevo sistema de misiles basado en tierra, el S-500, que es capaz de alcanzar objetivos de baja órbita.

A diferencia de un misil que Rusia probó en 2021 para destruir un satélite de la era de la Guerra Fría en desuso, el nuevo arma en desarrollo apuntaría a múltiples Starlinks a la vez, con perdigones posiblemente liberados por formaciones de pequeños satélites aún por lanzar, dicen los hallazgos de inteligencia.

Horner, de Canadá, dijo que es difícil ver cómo podrían controlarse las nubes de perdigones para golpear sólo a los dispositivos Starlink, y señaló que los escombros de tal ataque podrían salirse "de control rápidamente".

"Explotas una caja llena de balines", dijo. Hacer eso "cubriría todo un régimen orbital y eliminaría cada satélite de Starlink y cualquier otro satélite que esté en un régimen similar. Y creo que esa es la parte que es increíblemente preocupante".

Es posible que el sistema sea sólo experimental

Los hallazgos vistos por AP no decían cuándo Rusia podría ser capaz de desplegar tal sistema ni detallaban si ha sido probado o en qué punto se cree que está la investigación.

El sistema está en desarrollo activo y la información sobre el momento de un despliegue esperado es demasiado sensible para compartir, según un funcionario familiarizado con los hallazgos y otra inteligencia relacionada que AP no vio. El funcionario habló bajo condición de anonimato para discutir los hallazgos no públicos.

Tal investigación rusa podría ser simplemente experimental, dijo Samson.

"No descartaría que algunos científicos (...) construyan algo así porque es un experimento mental interesante y piensan, ya sabe, 'Tal vez en algún momento podamos lograr que nuestro gobierno lo financie'", dijo.

Samson sugirió que el fantasma de una supuesta nueva amenaza rusa también podría ser un esfuerzo para provocar una respuesta internacional.

"A menudo, las personas que promueven estas ideas lo hacen porque quieren que el lado estadounidense construya algo así o (...) para justificar un aumento del gasto en capacidades de contrapeso o usarlo para un enfoque más beligerante hacia Rusia", dijo.

"No estoy diciendo que esto sea lo que está sucediendo con esto", agregó Samson. "Pero se sabe que sucede que las personas toman estos argumentos locos y los usan".

Los pequeños perdigones podrían permanecer sin ser detectados

Los hallazgos de inteligencia dicen que los perdigones serían tan pequeños, de apenas milímetros de ancho, que evadirían la detección por sistemas basados en tierra y en el espacio que escanean objetos espaciales, lo que podría dificultar atribuir la responsabilidad de cualquier ataque a Moscú.

Clayton Swope, quien se especializa en seguridad espacial y armamento en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un grupo de expertos en seguridad y políticas con sede en Washington, D.C., dijo que si "los perdigones no son rastreables, eso complica las cosas", pero "la gente lo descubriría".

"Si los satélites comienzan a apagarse con daños, supongo que podrías sumar dos y dos", dijo.

No está claro exactamente cuánta destrucción podrían causar los pequeños perdigones. En noviembre, un posible impacto de un pequeño trozo de escombros fue suficiente para dañar una nave espacial china que tenía previsto llevar de vuelta a la Tierra a tres astronautas.

"La mayoría de los daños probablemente se harían a los paneles solares porque probablemente son la parte más frágil" de los satélites, dijo Swope. "Eso sería suficiente, sin embargo, para dañar un satélite y probablemente dejarlo fuera de servicio".

El "arma del miedo" podría amenazar con el caos

Después de tal ataque, los perdigones y los escombros con el tiempo caerían de nuevo hacia la Tierra, posiblemente dañando otros sistemas en órbita en su camino hacia abajo, dicen los analistas.

Las órbitas de Starlink están a unos 550 kilómetros (340 millas) sobre el planeta. La estación espacial Tiangong de China y la Estación Espacial Internacional operan en órbitas más bajas, "por lo que ambas enfrentarían riesgos", según Swope.

El caos espacial que tal arma podría causar podría permitir a Moscú amenazar a sus adversarios sin tener que usarla realmente, dijo Swope.

"Definitivamente se siente como un arma del miedo, buscando algún tipo de disuasión o algo", dijo.

Samson dijo que los inconvenientes de un arma de perdigones indiscriminada podrían alejar a Rusia de tal camino.

"Han invertido una enorme cantidad de tiempo, dinero y poder humano en ser, ya sabe, una potencia espacial", dijo.

Usar tal arma "efectivamente les cortaría el acceso al espacio también", dijo Samson. "No sé si estarían dispuestos a renunciar a tanto".

___

Emma Burrows en Londres contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.