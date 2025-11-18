La inteligencia rusa podría estar detrás del sabotaje ferroviario en Polonia, según el Gobierno polaco

VARSOVIA, 18 nov (Reuters) -

Todo apunta a que los servicios de inteligencia rusos encargaron el sabotaje en los ferrocarriles polacos que dañó una vía en una ruta a Ucrania durante el fin de semana, dijo el martes un portavoz del ministro de Servicios Especiales de Polonia.

Se trata de las primeras declaraciones en las que un responsable de los servicios de seguridad polacos hace públicas sus sospechas de que Rusia estuvo detrás de la explosión, que el primer ministro, Donald Tusk, calificó de "acto de sabotaje sin precedentes".

A preguntas acerca de la investigación del incidente, el portavoz Jacek Dobrzynski dijo a los periodistas que las autoridades estaban "consiguiendo pruebas, recopilando información y verificando la información que han reunido hasta ahora".

"Ustedes son conscientes de que a quienes encargaron (el sabotaje) —y todo indica que se trata de servicios de inteligencia rusos— les gustaría mucho saber en qué dirección van los procedimientos llevados a cabo por la policía y los organismos de seguridad interior", dijo.

El Gobierno celebró el martes por la mañana una reunión extraordinaria de su Comité de Seguridad Nacional en la que participaron mandos militares, jefes de servicios y un representante del presidente para tratar el presunto ataque.

El ministro de Servicios Especiales tiene entre sus competencias las de inteligencia, contrainteligencia y lucha contra la corrupción.

(Información de Anna Wlodarczak-Semczuk y Pawel Florkiewicz; edición de Aidan Lewis; edición en español de Jorge Ollero Castela)