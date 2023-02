La Inteligencia ucraniana descarta que China pueda enviar armas a Rusia

El jefe de los servicios de Inteligencia de Ucrania, Kirilo Budanov, ha asegurado que en Kiev no tienen "ninguna se√Īal" de que China pueda suministrar armamento a Rusia, contradiciendo as√≠ a las autoridades estadounidenses, que recientemente han alertado de esta posibilidad.

"No comparto la opini√≥n de que China pueda suministrar armas a Rusia (...). No creo que China est√© de acuerdo con la transferencia de armas a Rusia (...). No veo ninguna se√Īal de que tales asuntos se est√©n siquiera discutiendo", ha manifestado Budanov durante una entrevista para la emisora Voice of America.

Cuestionado sobre las alertas lanzadas desde Estados Unidos, Budanov ha recalcado que, como responsable de la Inteligencia ucraniana, su labor es basarse "solo en hechos" y no atender en demasía a la "opinión de personas individuales".

Budanov ha contestado así a las advertencias lanzadas hace poco más de una semana por el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien adelantó que las autoridades chinas estaban estudiando la posibilidad de suministrar armamento y munición a Rusia.

"Hasta la fecha hemos visto que empresas chinas (...) proporcionan apoyo no letal a Rusia para su uso en Ucrania. Ahora nos preocupa que la información que tenemos es que están considerando proporcionar apoyo letal", indicó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Así pues, desde Kiev han rebajado la tensión al respecto, asegurando no contar con indicios encaminados hacia esta dirección, e incluso han descartado que Corea del Norte esté enviado armamento a Rusia.

"Casi el √ļnico que pa√≠s que realmente transfiere armas m√°s o menos serias es Ir√°n (...). Hab√≠a informaci√≥n de que algo ven√≠a de Corea del Norte, pero no tenemos confirmaci√≥n de esto. No hay ni un solo caso en el que registremos que alg√ļn arma que vino de Corea del Norte se haya usado aqu√≠", ha dicho Budanov.

Sin embargo, el jefe de la Inteligencia ucraniana sí que ha reconocido que Rusia está tratando de comprar armamento en países alineados con el Kremlin en un intento de eludir las sanciones impuestas por gran parte de la comunidad internacional.

De acuerdo con Budanov, tras fracasar en su intento por recibir armas desde Serbia, Rusia está estudiando ahora la posibilidad de contactar con las autoridades de Birmania. "Veremos qué sale de esto. En materia de armas, Rusia se limita a Irán", ha zanjado.

Europa Press