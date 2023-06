La Inteligencia ucraniana descarta un ataque nuclear ruso: "No hay tantos idiotas" en el Kremlin

El jefe de los servicios de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Kirill Budanov, considera que por el momento se ha descartado la posibilidad de un ataque nuclear por parte de Rusia porque al fin y al cabo "no hay tantos idiotas" en el Kremlin.

"Como jefe de Inteligencia, francamente, esto no sucederá. A pesar de mi hostilidad hacia Rusia, no hay tantos idiotas allí en el poder", ha asegurado Budanov en una entrevista para la revista 'The Economist'.

Budanov ha explicado que basa sus valoraciones en los nueve a√Īos de guerra entre Ucrania y Rusia, tiempo durante el cu√°l se han sabido fijar el alcance y los riesgos que supone una amanaza nuclear.

Asimismo, ha condicionado cualquier perspectiva de paz a una derrota de Rusia, así como un cambio de poder en ese país. "O todos dejan la guerra al mismo tiempo, o una de las partes perderá y la otra ganará. No hay otras opciones", ha dicho.

Estas declaraciones descartando la posibilidad de que Rusia utilizara armas nucleares durante el conflicto contrastan con las especulaciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien esta semana alert√≥ de que existe un riesgo "real", despu√©s de que Mosc√ļ desplegara armamento de este tipo en Bielorrusia.

Europa Press