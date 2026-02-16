La intensidad de Wembanyama desde el salto inicial abona al nuevo formato del Juego de Estrellas

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — Victor Wembanyama aportó energía desde el salto inicial del Juego de Estrellas de la NBA, y resultó contagiosa.

Algunos atribuían a la estrella de los Spurs de San Antonio, de 2,26 metros, el haber hecho más para salvar el espectáculo de mitad de temporada en apenas unos minutos que cualquier cosa que la liga haya hecho en años.

“Fue una muy buena muestra de baloncesto. Mejor que el año pasado, en mi opinión. Fue divertido”, comentó Wembanyama.

Wembanyama había llegado confiado en que marcar el tono con intensidad competitiva haría la diferencia en la 75ma edición anual del espectáculo de la liga, celebrada el domingo en el Intuit Dome, el estadio de un año de antigüedad de los Clippers de Los Ángeles.

“Si compartes esa energía, la gente siente que tiene la responsabilidad de devolvértela”, señaló el francés.

Este año la liga presentó otro formato nuevo. Dos equipos de jugadores de Estados Unidos y un equipo de jugadores internacionales compitieron en un torneo todos contra todos compuesto por tres partidos de 12 minutos, todos con finales emocionantes. Los dos mejores equipos por récord avanzaron al partido por el título.

“Me gustó. No estaría en contra de este formato en el futuro, y tampoco estaría en contra del Este contra Oeste tradicional”, afirmó Wembanyama.

El equipo Estrellas de EE.UU. venció a las Barras 47-21 para llevarse el campeonato, con Anthony Edwards ganando los honores de Jugador Más Valioso.

El exjugador de los Spurs Manu Ginóbili escribió en X que fue el “Juego de Estrellas de la NBA más divertido en muuucho tiempo”.

“Siento que después de hoy creo que todos pueden ver que la competencia está ahí, y creo que todos la trajimos hoy y con un sentido de esfuerzo. Espero que los aficionados y todos ustedes lo aprecien”, expresó el jugador del equipo del Resto del Mundo Karl-Anthony Towns.

El primer Juego de Estrellas, en 1951, debutó con un formato de Este contra Oeste que continuó hasta 2018, cuando fue reemplazado por un draft de jugadores, en el que los más votados de ese año actuaron como capitanes y eligieron a sus equipos del grupo de titulares disponibles, sin importar la conferencia.

Eso duró hasta 2024, cuando el Este contra Oeste regresó por un año.

El año pasado, en San Francisco, el juego se disputó con formato de torneo, con tres equipos de ocho jugadores y un cuarto equipo de estrellas emergentes. Los partidos se jugaron a 40 puntos para decidir a un ganador.

El próximo año está previsto un formato de Estados Unidos contra el Resto del Mundo para el juego en Phoenix.

El alero de los Portland Trail Blazers Deni Avdija, que es de Israel y jugó con el equipo del Mundo, calificó el cambio más reciente como un formato divertido.

“La gente está a punto de entender que es divertido ver el Juego de Estrellas. Va a ser un poco más competitivo, intentar traerlo de vuelta”, comentó.

