La inversión de US$63.000 de Enel prevé un mayor gasto en las redes de España

MADRID, 23 feb (Reuters) - La empresa eléctrica española Endesa tiene previsto aumentar las inversiones en las redes eléctricas españolas como parte del plan de inversión de 63.000 millones de dólares de su matriz italiana, Enel.

El aumento se produciría en un momento delicado para España. El apagón masivo que afectó a España y Portugal el 28 de abril reavivó el debate sobre las necesidades de inversión en las redes eléctricas del país y el rendimiento de dichas inversiones.

Enel anunció el lunes que tiene previsto invertir unos 26.000 millones de euros (31.000 millones de dólares) en redes eléctricas hasta 2028. De esta cantidad, aproximadamente el 21%, es decir, unos 5.500 millones de euros, se destinará a España, donde opera a través de Endesa, según la presentación del plan.

Esto supondría un aumento significativo en comparación con los aproximadamente 4.000 millones de euros que Endesa había destinado anteriormente a invertir en este negocio en virtud de un plan que actualizará el martes. El regulador de la competencia español fijó la rentabilidad financiera de las actividades de las redes eléctricas en un 6,58% para los próximos años, que buscaba equilibrar las necesidades de inversión en la red con la protección de los consumidores.

Esta cifra está muy por debajo del más del 7% que han solicitado las empresas eléctricas españolas, entre ellas Endesa.

(1 dólar = 0,8480 euros) (Información de Pietro Lombardi, edición de Louise Heavens, edición en español de Jorge Ollero Castela)