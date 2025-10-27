La inversión española acumulada en Latinoamérica se triplica en los últimos 17 años, hasta 250 millones

MADRID, 27 Oct. 2025 (Europa Press) -

La inversión española acumulada en Latinoamérica se ha triplicado en los últimos 17 años, hasta situarse en alrededor de 250 millones de euros, en máximos históricos, según el informe 'Evolución reciente de las inversiones españolas en América Latina', elaborado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) y la Universidad Complutense de Madrid.

Según los autores de este informe, la inversión extranjera directa de origen español en la región "muestra una tendencia al alza desde la pandemia" frente a los anuncios de venta de activos por parte de empresas españolas en América Latina.

Respecto a esta última cuestión, las desinversiones alcanzaron un máximo en 2023, por encima de años donde este dato repuntó, como 2016 o 2021. Sin embargo, el informe recalca que solo en 2024 unas 2100 compañías invirtieron y unas 500 desinvirtieron.

Asimismo, el número de empresas con más de un 50% de su capital de origen español se ha multiplicado por cuatro, pasando de 2330 en 2014 a 10.881 en 2024, sobre todo en países como México, Brasil, Colombia y Chile.

Si se desglosa por países, los flujos de capitales españoles han crecido en especial hacia México como economía receptora, pero también hacia Colombia, Perú y Argentina. Solo desciende en países como Chile y Uruguay.

En concreto, la inversión extranjera directa de origen español alcanzó los 70,8 millones de euros en 2023 (último dato conocido), mientras que en Argentina este dato se situó en los 47,6 millones de euros, en Brasil las inversiones españoles aumentaron hasta los 53,3 millones de euros y en Colombia la cifra registró un alza hasta los 14,7 millones de euros.