La inversión extranjera directa en China cae un 9,5% en 2025

BEIJING, 23 ene (Reuters) - La inversión extranjera directa en China ascendió a 747.700 millones de yuanes (107.380 millones de dólares) en 2025, lo que supone un descenso interanual del 9,5%, según datos del Ministerio de Comercio publicados el viernes.

A pesar de la caída general, la inversión de Suiza, Emiratos Árabes Unidos y Gran Bretaña en China aumentó el año pasado un 66,8%, 27,3% y 15,9% respectivamente, según el ministerio.

La inversión extranjera directa en China en 2024 se situó en 826.300 millones de yuanes.

(1 $ = 6,9631 yuanes chinos renminbi) (Reportaje de Shi Bu, Yukun Zhang y Ryan Woo; Edición de Alison Williams, Editado en español por Juana Casas)