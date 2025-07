La investigación del accidente de Air India dista mucho de haber concluido, según su CEO

By Aditya Kalra

NUEVA DELHI, 14 jul (Reuters) -

La investigación sobre el accidente del mes pasado de un avión de Air India en Ahmedabad dista mucho de haber concluido y no es prudente sacar conclusiones precipitadas, afirmó el lunes el consejero delegado de la aerolínea, Campbell Wilson, en una nota interna tras la publicación de un informe preliminar de los investigadores.

El memorando, Reuters, llega después de que el informe describiera la confusión en la cabina poco antes del accidente del Boeing

Dreamliner en el que murieron 260 personas. Según el informe, los interruptores de corte de combustible de los motores del avión se activaron casi simultáneamente y dejaron sin combustible a los motores.

"La publicación del informe preliminar marcó el punto en el que nosotros, junto con el mundo, empezamos a recibir detalles adicionales sobre lo que ocurrió. Como era de esperar, aportó más claridad y abrió nuevos interrogantes", decía la nota.

Wilson añadió: "El informe preliminar no identificó ninguna causa ni hizo ninguna recomendación, por lo que insto a todos a evitar sacar conclusiones prematuras, ya que la investigación está lejos de haber terminado".

El Boeing 787 Dreamliner con destino a Londres desde la ciudad india de Ahmedabad comenzó a perder empuje y a hundirse poco después del despegue, según el informe publicado por la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos de (AAIB, por sus siglas en inglés).

Según la nota, el informe preliminar no detectó fallos mecánicos ni de mantenimiento y se habían llevado a cabo todas las tareas de mantenimiento necesarias. El informe preliminar, que se hizo público el sábado, no sugería ninguna acción inmediata para Boeing o GE , cuyos motores estaban instalados en el avión. La AAIB, dependiente del Ministerio de Aviación Civil indio, dirige la investigación del accidente, en el que murieron personas que viajaban a bordo y otras 19 que se encontraban en tierra. Air India ha sido objeto de un intenso escrutinio en múltiples frentes tras el accidente. El 4 de julio, la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea anunció que investigaría a la aerolínea de bajo coste Air India Express, después de que un informe de Reuters revelara que la compañía no había sustituido rápidamente las piezas del motor de un Airbus A320 según lo exigido y había falsificado los registros que indicaban el cumplimiento de la normativa. ALPA India, que representa a los pilotos indios en la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas, en Montreal, rechazó la presunción de error del piloto en el accidente de Ahmedabad y pidió una "investigación justa y basada en hechos". "El cuerpo de pilotos debe formar parte de la investigación, al menos como observadores", dijo el domingo a Reuters Sam Thomas, presidente de ALPA India. (Información de Aditya Kalra en Nueva Delhi, escrito por Chandini Monnappa y Hritam Mukherjee en Bengaluru; edición de Nivedita Bhattacharjee y Raju Gopalakrishnan; edición en español de Paula Villalba)