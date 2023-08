La défense, parís--(business wire)--ago. 21, 2023--

Durante décadas, la experiencia de Thales ha permitido a quienes se dedican a la investigación registrar, analizar y comparar características biométricas con el máximo nivel de rendimiento.Ahora, Thales lleva las investigaciones forenses al siguiente nivel con una de las soluciones mejor clasificadas por elNIST, sin renunciar a la precisión, la personalización y la escalabilidad.Con su nueva Evidence & Investigation Suite, Thales pone el énfasis en la accesibilidad remota y en una movilidad máxima, que ofrece a las autoridades una flexibilidad total y mejores resultados.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230821831081/es/

(Photo: Thales)

Según estimaciones del Banco Mundial, 7 de cada 10 personas vivirán en ciudades en 2050 1. Este aumento de la urbanización mundial conlleva una gran necesidad de tecnología para mejorar la seguridad pública de forma eficaz. Thales Evidence & Investigation Suite es un conjunto integral de soluciones y servicios basados en la nube que satisfacen las demandas de flexibilidad y limitaciones de tiempo de las fuerzas de seguridad. Una solución que potencia y mejora las capacidades actuales de las operaciones sobre el terreno al permitir a los investigadores acceder a herramientas altamente profesionales de forma remota en sus teléfonos móviles desde cualquier lugar.

«En la lucha contra el crimen, el tiempo es el enemigo», destaca Luc Tombal, director de Soluciones de Seguridad Pública de Thales, «por eso Thales Evidence & Investigation Suite ha sido creada para expertos por expertos con un profundo conocimiento del terreno».

La solución de Thales consta de dispositivos compactos que pueden capturar datos biométricos como imágenes faciales y del iris, huellas dactilares y palmares donde sea necesario; así como capacidad de almacenamiento seguro de datos y herramientas de procesamiento que sirven de apoyo a los equipos forenses durante las investigaciones. Las fuerzas de seguridad pueden confiar en Thales y en sus más de 30 años de experiencia en sistemas biométricos a la hora de tomar decisiones críticas en la lucha contra la delincuencia.

«Gracias a la aplicación multifunción ultramóvil, cada investigador tendrá en la palma de su mano un laboratorio forense biométrico que simplificará y acelerará el procedimiento. La optimización del tiempo es crucial en las investigaciones, y este enfoque único permite acceder a información vital en cuestión de minutos, lo que agiliza la resolución de los casos penales si se compara con el proceso tradicional, que dura días»,añadió Luc Tombal.

1https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview

Acerca de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) es líder mundial en tecnologías avanzadas en tres ámbitos: Defensa y Seguridad, Aeronáutica y Espacio, e Identidad Digital y Seguridad. Desarrolla productos y soluciones que contribuyen a que el mundo sea más seguro, más ecológico y más integrador.

El Grupo invierte cerca de €4.000 millones al año en Investigación y Desarrollo, especialmente en áreas clave como las tecnologías cuánticas, Edge computing, 6G y ciberseguridad.

Thales tiene 77.000 empleados en 68 países. En 2022, el Grupo generó unas ventas de €17.600 millones.

Visite

Thales GroupIdentidad Digital y Seguridad

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20230821831081/es/

contact: contactos de prensa

Thales, Relaciones con la prensa

Identidad Digital y Seguridad

Vanessa Viala

+33 (0)6 07 34 00 34

vanessa.viala@thalesgroup.com

Keyword: europe united states north america france

Industry keyword: wearables/mobile technology security audio/video other professional services other technology other policy issues software artificial intelligence internet consulting hardware data management professional services consumer electronics technology public policy/government law enforcement/emergency services apps/applications

SOURCE: Thales

Copyright Business Wire 2023.

Pub: 08/21/2023 09:00 am/disc: 08/21/2023 09:01 am

http://www.businesswire.com/news/home/20230821831081/es