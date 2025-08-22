La IPC responde a Israel que la ciudad de Gaza cumple todos los criterios para declarar la hambruna

MADRID, 22 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC) ha defendido la validez de sus criterios empleados para declarar la hambruna este viernes de manera oficial en la ciudad de Gaza y sus alrededores.

En redes sociales, el Gobierno israelí ha denunciado que la IPC había "bajado el listón" al declarar la hambruna en el enclave palestino al indicar que los niños desnutridos tienen que representar más de un 30% por ciento de la población, pero la IPC ha respondido que las autoridades israelíes están empleando parámetros incorrectos.

La IPC puntualiza que el 30% es un límite que se emplea a partir de la proporción entre peso y altura. Dado que no existe ahora mismo la posibilidad de emplear estos datos en Gaza, la organización ha decidido recurrir a otro sistema: la medición de la circunferencia de la parte superior del brazo.

Si más de un 15% de los niños de una zona investigada presentan un diámetro por debajo del límite de la inanición, es entonces cuando el criterio queda cumplido, apunta el manual técnico de la organización.

En un comunicado recogido por la cadena BBC, la IPC indica que el uso de este criterio en modo alguno representa una "bajada del listón" sino que, en realidad, "demuestra la aplicación contínua de sus estándares".