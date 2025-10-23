La irlandesa Lara Gillespie gana su primer oro en un Mundial de ciclismo en pista

La irlandesa Lara Gillespie ganó este jueves su primera medalla de oro en un Mundial de Ciclismo, al ganar la carrera por eliminación de Chile 2025.

Gillespie, de 24 años, venció a la medallista olímpica británica Katie Archibald y a la belga Hélène Hesters en una carrera que se detuvo dos veces por la caída de algunas competidoras.

"Es una locura. Siempre lo soñé y estoy muy emocionada ahora que se hizo realidad", celebró la irlandesa, que estuvo acompañada en Chile por su familia, amigos y hasta un profesor de cuando estaba en la secundaria.

Más temprano, Dinamarca se quedó con la medalla de oro en la persecución por equipos masculinos.

Los daneses conquistaron el título mundial con un tiempo de 3:43.915 minutos para superar a Australia (3:47.258), campeón olímpico de esta prueba en París 2024.

El equipo conformado por Tobias Hansen, Niklas Larsen, Frederik Madsen, Rasmus Pedersen repitió el título que ya había conseguido el año pasado en su país.

Por el bronce, Nueva Zelanda venció a Estados Unidos con un tiempo de 3:48.877 minutos.

-- Resultados de las finales del jueves en el Mundial de ciclismo en pista de Chile 2025:

- Carrera por eliminación femenina:

1. Lara Gillespie (IRL)

2. Katie Archibald (GBR)

3. Hélène Hesters (BEL)

- Persecución por equipos masculina:

Final:

1. Dinamarca 3:43.915 (Hansen, Larsen, Madsen, Pedersen)

2. Australia 3:47.258

Por la medalla de bronce:

3. Nueva Zelanda 3:48.877

4. Estados Unidos 3:49.799

axl/ma