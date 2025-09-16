La Italia de Paolini derrota a China y pasa a "semis" de la BJK Cup
La vigente campeona Italia se clasificó a semifinales de la Billie Jean King Cup al derrotar a China
- 1 minuto de lectura'
La vigente campeona Italia se clasificó a semifinales de la Billie Jean King Cup al derrotar a China 2-0 este martes en Shenzhen (China).
Las dos tenistas italianas, Elisabetta Cocciaretto (91ª del mundo) y Jasmine Paolini (8ª), tuvieron que emplearse a fondo para conquistar los dos puntos, después de haber concedido ambas el primer set.
En el partido inaugural -y en ausencia de la N.1 china Zheng Qinwen, lesionada-, Yuan Yue, 102ª del mundo, terminó perdiendo 4-6, 7-5, 7-5 en 2 horas y 52 minutos ante Cocciaretto.
Gran favorita, la número uno italiana, Jasmine Paolini, sufrió también para imponerse a Wang Xinyu (34ª) por 4-6, 7-6 (7/4), 6-4.
En semifinales el viernes, las italianas se enfrentarán al vencedor del España-Ucrania, que se disputa el miércoles.
