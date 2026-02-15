La italiana Brignone sella doblete con oro olímpico en gigante, Shiffrin sin medalla

La italiana Federica Brignone, ya coronada esta semana en el supergigante, consiguió su segundo oro en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina al ganar este domingo el eslalon gigante, donde la estadounidense Mikaela Shiffrin quedó incluso fuera del Top 10.

Brignone se convirtió en la primera esquiadora italiana en conseguir el oro en dos pruebas diferentes en los mismos Juegos Olímpicos, una hazaña todavía más meritoria por haber reaparecido hace apenas dos semanas tras una grave lesión por doble fractura de tibia-peroné que había sufrido el pasado abril.

La circunstancia curiosa de la prueba se dio en las dos competidoras que se llevaron sendas platas, la defensora del título sueca Sara Hector y la noruega Thea Louise Stejernesund, que firmaron los mismos cronos en la primera y la segunda manga, para acabar igualadas y a 62 centésimas de la campeona. No hubo bronce por esa circunstancia.