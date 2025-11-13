La italiana Enel eleva sus previsiones de beneficio neto para todo el año

MILÁN, 13 nov (Reuters) - Enel, la mayor eléctrica italiana, mejoró el jueves sus previsiones de beneficio neto para el conjunto del año tras presentar unos resultados en los nueve primeros meses ligeramente por encima de las expectativas del mercado.

El beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA), excluidas las partidas extraordinarias, se situó en 17.260 millones de euros (US$20.000 millones) en el periodo, frente a la estimación media de los analistas de 17.170 millones de euros recogida por Reuters.

El beneficio neto ordinario del grupo fue de 5.700 millones de euros, también ligeramente por encima de la previsión de los analistas de 5.670 millones de euros, gracias al crecimiento de las filiales extranjeras, incluida la española Endesa.

(1 dólar = 0,8575 euros)

(Información de Francesca Landini; edición de Alvise Armellini; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)