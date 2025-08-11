La italiana Esseco retira su OPA sobre Ercros por las condiciones impuestas por la CNMC

MADRID, 11 Ago. 2025 (Europa Press) -

El grupo industrial italiano Esseco, controlado por San Martino, ha desistido de la oferta pública de adquisición (OPA) que lanzó a finales de junio de 2024 sobre la empresa química española Ercros, como consecuencia de que la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está sujeta a condiciones.

Según un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Esseco ha desistido una vez que las condiciones son firmes al no haberse elevado el caso al Consejo de Ministros, lo que hubiera llevado el examen de Competencia a una tercera fase.

Entre las condiciones impuestas por la CNMC, el organismo autorizó la adquisición de Ercros por parte de Esseco bajo la condición de que la compradora rescindiera acuerdos clave con el grupo coreano UNID y evitase exclusividades con distribuidores de productos potásicos.

Esseco lanzó el 28 de junio de 2024 una OPA de carácter voluntario sobre la totalidad del capital social de la química a un precio de 3,84 euros por acción, si bien bajó el precio ofertado hasta los 3,745 euros por título como consecuencia del dividendo abonado por Ercros el ejercicio pasado.

En este contexto, la operación fue autorizada en segunda fase por parte de la CNMC, que apreció riesgos para la competencia en los mercados de hidróxido de potasio, tanto sólido como líquido, y carbonato de potasio, por lo que la aprobación de la concentración quedó condicionada ante la falta de compromisos presentados por las partes.

En este contexto, Esseco manifestó que tomaría una decisión sobre la operación una vez la resolución de la CNMC fuese efectiva o, en su caso, si llegaba modificada por el Consejo de Ministros.

Este lunes, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha indicado a Esseco la decisión de "no elevar al Consejo de Ministros la decisión sobre la operación de concentración".

"Cumplidos los trámites establecidos en el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 6 de febrero de 2009, no se ha apreciado la conveniencia de elevar la operación al Consejo de Ministros", figura en la orden del ministro Cuerpo, recibida este lunes por Esseco.

Por su parte, Ercros avanzó a finales de julio que la OPA que le lanzó la portuguesa Bondalti también seguía su curso, pues Competencia también acordó iniciar la segunda fase del análisis de esta operación, por la que ofrece 3,6 euros por cada acción de la química catalana y que bajó a 3,505 euros por el dividendo.