La italiana Federica Brignone completa su regreso y atrapa el oro en el super-G femenino olímpico

CORTINA D'AMPEZZO, Italia (AP) — Federica Brignone inclinó la cabeza hacia el cielo y observó cómo la unidad acrobática de la Fuerza Aérea Italiana dejaba una estela con los colores del país entre los picos escarpados de los Dolomitas, mientras el sol por fin se asomaba entre las nubes de lo que había sido un día gris en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina

Con el presidente de Italia, Sergio Mattarella, presente, Brignone salió instantes después para subir al podio y pronto lució una medalla de oro colgada del cuello

La escena, de cuento de hadas, se produjo tras la victoria de Brignone en el super-G de los Juegos Olímpicos de Invierno, 10 meses después de que la esquiadora italiana se fracturara varios huesos de la pierna izquierda y no pudiera ni siquiera caminar durante tres meses

Fue una escena sacada de una película de Hollywood

“Una de esas películas en las que no crees porque no es posible que termine tan bien”, comentó Brignone. “Una falsa”

Sin embargo, esta resultó ser real

Brignone, de 35 años, consiguió el gran premio que le faltaba en su ilustre carrera al completar un regreso improbable para obtener su primera medalla olímpica de oro

Conocida como “La Tigresa” por su carácter combativo y el diseño de un animal agresivo en su casco, Brignone soltó un grito y encadenó varios golpes de puño al aire tras firmar una bajada casi perfecta en un día en el que su compatriota Sofia Goggia y muchas otras aspirantes ni siquiera pudieron completar sus recorridos en un trazado técnico, hecho aún más difícil por la niebla y la luz plana

Brignone fue la sexta en salir, pero terminó con una enorme ventaja de 0.41 segundos sobre la francesa Romane Miradoli, medallista de plata, y de 0.52 sobre la austríaca Cornelia Huetter, medallista de bronce

A Brignone le faltaba una medalla de oro olímpica, la gran pieza que no tenía

A los 35 años, Brignone se convirtió en la mujer de mayor edad en ganar el oro en esquí alpino en unos Juegos Olímpicos. También fue su cuarta medalla olímpica, después de conquistar la plata en el super-G y el bronce en la prueba por equipos en los Juegos de Beijing 2022. Además, ganó el bronce en el super-G en Pyeongchang 2018. Las cuatro medallas olímpicas de Brignone igualan ahora a Deborah Compagnoni como la mayor cantidad lograda por una esquiadora italiana

Brignone dominó el camino hacia su segundo título general de la Copa del Mundo la temporada pasada, incluida una victoria en super-G de la Copa del Mundo en la pista Olympia delle Tofane de Cortina hace 13 meses. Luego, en abril, se cayó en el campeonato italiano

Hicieron falta dos cirugías y 42 puntos de sutura para recomponerle la pierna. Y después, meses de rehabilitación. No volvió a competir hasta finales de enero, poco más de dos semanas antes de los Juegos Olímpicos

“No sabía si podría volver a caminar. O si podría volver a esquiar alguna vez”, expresó. “Para mí, ya era especial estar aquí”

Brignone fue precisa y rápida, una combinación difícil de encontrar para muchas de las principales aspirantes, cuyas bajadas terminaron mucho antes de la meta

La estadounidense Breezy Johnson, campeona del descenso, enganchó su bastón derecho en una puerta poco después de salir del canal que permite ganar velocidad en el recorrido y perdió el equilibrio. Terminó en la red de contención, pero pudo ponerse de pie

De todos modos, a Johnson le esperaba un “trofeo” en la meta. Su novio desde hace años, Connor Watkins, le propuso matrimonio poco después de que terminara la carrera. Johnson aceptó feliz, con lágrimas en los ojos, el anillo de zafiro azul, zafiro blanco y oro blanco

“Creo que la mayoría de la gente quiere alcanzar su pico en los Juegos Olímpicos", dijo Johnson. “Yo lo superé aún más"

Johnson no fue ni de lejos la única que tuvo problemas en condiciones difíciles. Goggia, actualmente líder de la clasificación de la temporada de la Copa del Mundo en el super-G, y la checa Ester Ledecka, campeona olímpica de 2018, no pudieron completar el recorrido con seguridad

En total, 16 de las 42 esquiadoras que se lanzaron no llegaron a la meta y, para muchas de las que sí lo lograron, su trayecto de unos 85 segundos hasta la línea pintada al final fue angustiante

Brignone fue una de las cuatro abanderadas de Italia durante la ceremonia de apertura. En un momento, todavía afectada por el dolor en la pierna izquierda casi 10 meses después de su aterrador accidente en Val di Fassa, Brignone le pidió al jugador de curling Amos Mosaner que la llevara sobre sus hombros. Mosaner accedió, dejando a Brignone libre para ondear la bandera

La estrella estadounidense Lindsey Vonn, quien se fracturó tras su accidente en el descenso el domingo, sabe un par de cosas sobre cómo responder a la adversidad, felicitó a su amiga y rival de muchos años

Vonn tuiteó: “Felicidades, Fede. ¡¡Qué regreso tan increíble!!”

