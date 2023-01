La italiana imputada en 'Vatileaks 2' dice que hubo "un intento real de poner en jaque a la diplomacia papal"

La italiana Francesca Immacolata Chaouqui, que fue consultora para la reforma econ√≥mica y organizativa del Vaticano y acab√≥ condenada por filtraci√≥n de documentos confidenciales junto al sacerdote espa√Īol √Āngel Vallejo Balda en el caso conocido como 'Vatileaks 2', ha asegurado que "hubo un intento real de poner en jaque a la diplomacia papal sustituy√©ndola por una diplomacia paralela".

"Seré capaz de demostrar que hubo un intento real de poner en jaque a la diplomacia papal sustituyéndola por una diplomacia paralela que se llevaba a cabo a través de empresas de inteligencia contratadas por un poder oculto que se movía a espaldas del Papa y lo utilizaba", ha asegurado ante algunos medios de comunicación --como recogen varios medios italianos-- antes de entrar en la sala multiusos preparada en los Museos Vaticanos para el juicio sobre las finanzas de la Secretaría de Estado.

Chaouqui, que adem√°s ha creado su propio hashtag: #parlachaouqui en las redes sociales, ser√° interrogada por unos mensajes intercambiados con Genoveffa Ciferri, una amiga de monse√Īor Alberto Perlasca, antiguo trabajador de la Secretar√≠a de Estado y principal testigo de la acusaci√≥n en el caso de la compra opaca del inmueble de Londres.

"No hay una guerra personal entre el Papa y Francesca Chaouqui (...). Yo estoy de regreso, al lado, del Santo Padre", ha asegurado. Del mismo modo ha se√Īalado que trabajaba "para el Papa, no para la prensa ni para mi rehabilitaci√≥n". "No hay nada que haya hecho, que vaya a hacer, sin que el Papa Francisco est√© informado", ha insistido tras incidir en la circunstancia de que es "la √ļnica mujer imputada en este proceso".

Chaouqui tambi√©n ha pedido p√ļblicamente que se ponga en marcha "un proceso de revisi√≥n de la sentencia que la vio condenada en el juicio 'Vatileaks 2' y basa su petici√≥n en supuestas nuevas pruebas vinculadas con el asunto de la desaparici√≥n de Emanuela Orlandi y que la exonerar√≠an de cualquier tipo de implicaci√≥n en aquel caso.

En julio de 2016, Chaouqui fue condenada a 10 meses de c√°rcel con suspensi√≥n de la pena por filtraci√≥n de documentos confidenciales. Tambi√©n fue consideradA culpable el sacerdote espa√Īol Lucio √Āngel Vallejo Balda, que fue condenado a 18 meses de c√°rcel de los que solo cumpli√≥ la mitad. Fue Vallejo Balda quien introdujo a Chaouqui en la comisi√≥n econ√≥mica del Papa Francisco. Adem√°s, en diciembre de 2020, la Fiscal√≠a de Roma registr√≥ su casa como parte de una operaci√≥n relacionada con la compra de 801 millones de mascarillas en China durante la primera ola de la pandemia.

