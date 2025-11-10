La italiana Nexture compra Frulact

MADRID, 10 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Nexture, empresa italiana especializada en desarrollar y fabricar ingredientes alimentarios, ha comprado la portuguesa Frulact por un monto sin especificar, según ha informado este lunes en un comunicado.

Frulact es un fabricante de ingredientes especiales a base de frutas, aromas líquidos e ingredientes de origen vegetal para una variedad de aplicaciones finales, entre las que se incluyen productos lácteos, helados, postres y bebidas, entre otros.

Nexture, en manos de Investindustrial, espera lograr "grandes sinergias" con Frulact y ampliar aún más su presencia global en el segmento de los preparados de fruta. En este segmento, la italiana cuenta con dos plantas especializadas: en Pedrengo (Italia) y Goes (Países Bajos).

"Al combinar la experiencia especializada y la capacidad de innovación de Frulact en soluciones de ingredientes naturales con nuestra presencia consolidada en el mercado y excelencia operativa, nos encontramos en una posición única para aprovechar las oportunidades emergentes y acelerar nuestro proceso de creación de valor", ha dicho el consejero delegado de Nexture, Gabriele del Torchio.

Nexture espera facturar 1.100 millones de euros tras adquirir Frulact. La empresa también duplica su capacidad operativa, pasando de 13 fábricas a 24.

Frulact cuenta con una plantilla de 850 personas y facturó 265 millones de euros en los 12 meses que finalizaron en septiembre de 2025.

Nomura, Investindustrial, Slaughter & May, Uría, Paul Weiss, McKinsey y PwC han asesorado a Nexture en los diferentes aspectos financieros, legales y de diligencias debidas de la operación.