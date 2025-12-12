La izquierda brasileña convoca protestas contra rebaja de pena para Bolsonaro

La izquierda brasileña, incluido el icónico cantante Caetano Veloso, convocó a protestas en todo el país el domingo contra una iniciativa del Congreso para reducir la pena de cárcel del expresidente Jair Bolsonaro, condenado por intentar un golpe de Estado en 2022.

El parlamento, de mayoría conservadora, tramita un proyecto de ley que, de ser aprobado, podría recortar la pena de 27 años de cárcel para Bolsonaro. Las nuevas reglas le facilitarían quedar en libertad en algo más de dos años, según el autor del texto.

El llamado a protestar el domingo se difundió en las redes sociales, bajo las consignas "Sin amnistía" y "Congreso, enemigo del pueblo".

Caetano Veloso convocó a una segunda edición de la "protesta musical" que lideró en septiembre en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, junto a algunas de las figuras más importantes de la música brasileña.

"Devolvamos el Congreso al pueblo", clamó el artista de 83 años, en una publicación de Instagram.

Los partidarios de Bolsonaro en el Congreso barajaron durante meses distintas opciones para aliviar su castigo, incluida una posible amnistía que se desinfló tras las multitudinarias protestas de septiembre.

El proyecto de reducción de la pena resurgió esta semana, pocos días después de que Bolsonaro eligiera a su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, como su sucesor de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Flávio dijo el domingo pasado que estaría dispuesto a retirar su candidatura a cambio de una amnistía para su padre.

El ultraderechista Bolsonaro fue culpado por un plan para impedir que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva asumiera el cargo después de las elecciones de 2022.

Según la corte suprema, el complot incluía un plan para asesinar a Lula, a su vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes.

La trama fracasó por la falta de apoyo de la cúpula militar.

El proyecto para reducir la pena de Bolsonaro ya fue aprobado por la cámara baja y comenzará a ser discutido en el Senado el miércoles.

"Reducir las penas a asesinos es inaceptable", dijo Edinho Silva, presidente del Partido de los Trabajadores de Lula, en un video en Instagram.

"Vamos a las calles... para proteger lo que es esencial para la democracia", pidió Silva.

Hay convocatorias para protestar en Río de Janeiro, San Pablo, la capital Brasilia y en unas 10 ciudades más.