La izquierda comienza el pleno en pie y en silencio por Gaza y con Rodríguez (Vox) golpeando la mesa

La izquierda comienza el pleno de pie y en silencio por Gaza y con Rodríguez (Vox) golpeando la mesa
PALMA, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -
El pleno del Parlament ha comenzado este martes sin consenso para guardar un minuto de silencio, aunque la izquierda ha arrancado la sesión en pie y en silencio, mientras el portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez, golpeaba su mesa con un bolígrafo.
El resto de diputados han guardado silencio.
Ante la falta de consenso --se presentaron dos solicitudes de minuto de silencio por parte del PP con el término genocidio en medio de la polémica-- la diputada del PSIB, Malena Riudavets, ha aprovechado los primeros 60 segundos de su pregunta de control al vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, para guardar silencio, momento en que la bancada de la izquierda se ha puesto en pie.
