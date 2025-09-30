LA NACION

La izquierda comienza el pleno en pie y en silencio por Gaza y con Rodríguez (Vox) golpeando la mesa

La izquierda comienza el pleno de pie y en silencio por Gaza y con Rodríguez (Vox) golpeando la mesa

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
La izquierda comienza el pleno en pie y en silencio por Gaza y con Rodríguez (Vox) golpeando la mesa
La izquierda comienza el pleno en pie y en silencio por Gaza y con Rodríguez (Vox) golpeando la mesa

PALMA, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

El pleno del Parlament ha comenzado este martes sin consenso para guardar un minuto de silencio, aunque la izquierda ha arrancado la sesión en pie y en silencio, mientras el portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez, golpeaba su mesa con un bolígrafo.

El resto de diputados han guardado silencio.

Ante la falta de consenso --se presentaron dos solicitudes de minuto de silencio por parte del PP con el término genocidio en medio de la polémica-- la diputada del PSIB, Malena Riudavets, ha aprovechado los primeros 60 segundos de su pregunta de control al vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, para guardar silencio, momento en que la bancada de la izquierda se ha puesto en pie.

LA NACION
Más leídas
  1. Cuál es la historia del jefe de la milicia celestial y qué oración rezarle
    1

    Oración a San Miguel Arcángel: esta es su historia y qué rezarle

  2. Cuál es la tasa de interés banco por banco de este lunes 29 de septiembre
    2

    Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este lunes 29 de septiembre

  3. Las marcas que traerá al país el empresario ícono de los 90
    3

    Manuel Antelo: “No podemos ser tan ingratos de no reconocer el cambio”

  4. In Memoriam de los Martín Fierro: así fue el momento más emotivo de la noche
    4

    In Memoriam de los Martín Fierro 2025: así fue el momento más emotivo de la noche

Cargando banners ...