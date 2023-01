La izquierda de Brasil pide investigar a los congresistas bolsonaristas que participaron en el ataque

Las bancadas parlamentarias del Partido de los Trabajadores (PT) y del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) en la C√°mara de Diputados de Brasil han solicitado al Tribunal Supremo que investigue los casos de congresistas en los actos antidemocr√°ticos que se produjeron el domingo en Brasil, con miles de seguidores de Jair Bolsonaro irrumpiendo la sede de los tres poderes del Estado.

El PT ha solicitado al juez del Supremo Alexandre de Moraes que sea el encargado de estas investigaciones, que implicar√≠an a los diputados bolsonaristas electos Clarissa T√©rcio, Silvia Wai√£pi, Andr√© Fernandes y la suplente P√Ęmela B√≥rio, pidiendo que a los tres primeros no se les permita asumir el cargo.

Al mismo tiempo, la petici√≥n reclama que los cuatro sean incluidos en las investigaciones que dirige De Moraes sobre los casos de las noticias falsas durante la campa√Īa, la de las milicias digitales y el que se√Īala directamente a Bolsonaro por vincular las vacunas contra el coronavirus con el sida.

Por su parte, el PSOL ha pedido que en la investigación se incluya al senador electo Magno Malta y a los diputados Ricardo Barros, Márcio 'Coronel' Tadeu, José Mederios y Carlos Jordy, la mayoría de ellos del Partido Liberal de Bolsonaro, y que se les retire el pasaporte y se les prohíba utilizar las redes sociales.

Junto a estas denuncias ante el Supremo, también se presentaran otras en los tribunales regionales electorales y en los consejos de ética del Congreso, informa el diario 'Folha de Sao Paulo'.

Antes de que ambas formaciones hicieran oficial sus intenciones, el líder del Gobierno en el Congreso, el senador Randolfe Rodrigues, adelantó que todos los congresistas que participaron en los actos antidemocráticos serán investigados, citando, sin nombrar directamente, a la indígena bolsonarista Silvia Waiãpi.

Rodrigues es uno de los principales impulsores de una comisión especial parlamentaria para investigar lo ocurrido el domingo y dilucidar el papel de implicación de Bolsonaro, quien se encuentra en Estados Unidos hace ya dos semanas.

"No habrá tolerancia con el terrorismo en las calles, no habrá tolerancia con el terrorismo aquí en el Congreso. Quien no condenó los actos que ocurrieron se alía con el fascismo", ha zanjado Rodrigues, quien ha acusado a Bolsonaro de estar detrás de aquellos hechos del domingo.

Miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro asaltaron el domingo las sedes de los tres poderes en Brasilia, después de dos meses acampados frente a la sede del Ejército exigiendo un golpe de Estado.

Como consecuencia de los actos "golpistas" y "terroristas", tal y como los han definido las autoridades, el juez del Supremo Alexandre de Moraes cesó al gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, y al secretario de Seguridad, Anderson Torres, por "omisión" de funciones y "connivencia" con la turba.

Europa Press