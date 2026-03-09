La izquierda se impone como principal fuerza en el Senado de Colombia

La izquierda del presidente Gustavo Petro se proyecta el domingo como una de las fuerzas dominantes del Congreso de Colombia en una disputa ante la derecha opositora, como sucedió en la anterior elección cuando el exguerrillero fue elegido como mandatario.

Con casi el 95% del conteo, el partido oficialista supera a la derecha en el Senado en unas elecciones consideradas como un medidor para las presidenciales del 31 de mayo.

A falta de que se defina la repartición de los escaños en la Cámara baja, la izquierda reafirma su avance en el legislativo, como sucedió en 2022, cuando Petro fue elegido como el primer presidente de esa corriente política en la historia del país.