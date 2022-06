La jamaicana Shericka Jackson gana los 200 m en reunión de Roma

La jamaicana Shericka Jackson, bronce en los 100 m en los últimos Juegos de Tokio, se impuso este jueves en la prueba del doble hectómetro de la reunión atlética de Roma, quinta etapa de la Liga de Diamante.

Con un crono de 21.91, Jackson superó a su compatriota Elaine Thompson-Herah, quíntuple campeona olímpica de velocidad (22.25) y a la campeona de Europa de la distancia, la británica Dina Asher-Smith (22.27).

La doble campeona olímpica de los 400 m, la bahameña Shaunae Miller-Uibo, finalizó en la cuarta plaza (22.48).

Estas cuatro atletas lograron correr los 200 m rebajando la mejor marca del año, a poco más de un mes del Mundial de Eugene (15 al 24 de julio).

"Fue una buena carrera, no me puedo quejar. Tengo que trabajar aún algunos puntos", comentó Thompson-Herah, que el miércoles admitió no encontrarse "al 100% físicamente después de haber tenido problemas en un hombro.

La leyenda estadounidense de la velocidad Allyson Felix, que se encuentra de gira de despedida de la competición, fue séptima con un tiempo de 22.97.

