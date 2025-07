La japonesa Kepco retoma el plan de construir un reactor nuclear, el primero tras la catástrofe de Fukushima

MADRID, 22 Jul. 2025 (Europa Press) - La compañía energética japonesa Kansai Electric Power (Kepco) ha anunciado este martes que retomará el estudio geomorfológico para evaluar la posibilidad de construir un nuevo reactor nuclear en el país, que fue suspendido en marzo de 2011, después de la catástrofe de Fukushima. La 'utility' nipona había comunicado inicialmente en noviembre de 2010 su intención de iniciar la inspección voluntaria para evaluar la posibilidad de construir un reactor sucesor de la Unidad 1 de la central Nuclear de Mihama, al Oeste del país, pero este trabajo quedó en suspenso desde el 12 de marzo de 2011, tras la catástrofe de Fukushima en el país. "Reanudaremos el estudio voluntario in situ para evaluar la posibilidad de construir la planta", ha anunciado la compañía, subrayando que los recursos naturales "son limitados" en Japón, por lo que ha defendido que la energía nuclear "cumpla su función" en los próximos años. De este modo, considera necesaria la construcción de nuevas instalaciones, así como la ampliación y renovación de las mismas, por lo que requiere reanudar las prospecciones voluntarias in situ como parte de la evaluación para decidir si es factible la construcción de nuevos reactores. En este sentido, ha explicado que el estudio tomará en consideración las características geomorfológicas y geológicas del sitio para garantizar su cumplimiento de los nuevos requisitos regulatorios, considerando diversos factores, como el estado de desarrollo de los reactores avanzados de agua ligera, la política regulatoria y las condiciones del entorno empresarial. Japón mantiene en funcionamiento 14 de los 54 reactores que fueron cerrados tras el desastre de Fukushima y no ha construido ninguno nuevo desde 2009, según recuerda 'Financial Times', señalando que Kansai Electric opera actualmente siete reactores, aunque cinco de ellos llevan más de 40 años en funcionamiento. Las acciones de Kepco subían este martes un 3,55% en la Bolsa de Tokio, donde llegaron a revalorizarse hasta un 5%, mientras que otras empresas del sector como Tokyo Electric Power Company se anotaba un alza del 4,73%; Hokkaido Electric Power un 3,07% y Chugoku Electric Power un 1,44%.