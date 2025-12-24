La japonesa TEPCO reiniciará de forma parcial la mayor central nuclear del mundo el 20 de enero

Por Yuka Obayashi

TOKIO, 24 dic (Reuters) - Tokyo Electric Power Co planea volver a poner en marcha la primera unidad de su central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, la mayor del mundo, el 20 de enero, según declaró el miércoles a la prensa el presidente de TEPCO, Tomoaki Kobayakawa.

Esta semana, la asamblea de la prefectura de Niigata, la región donde se encuentra la central, dio luz verde al reinicio parcial de la planta. Será el primero para TEPCO desde la fusión de su reactor nuclear de Fukushima Daiichi en 2011.

Kashiwazaki-Kariwa, situada a unos 220 kilómetros al noroeste de Tokio, fue uno de los 54 reactores cerrados después de que el terremoto y el tsunami de 2011 paralizaran la central de Fukushima Daiichi, en el peor desastre nuclear del mundo desde Chernóbil.

"Como empresa responsable del accidente de Fukushima Daiichi, aplicaremos las reflexiones y lecciones aprendidas (...). Procederemos a la reanudación, la primera en 14 años, ciñéndonos a la seguridad como máxima prioridad", afirmó Kobayakawa.

La reanudación de las operaciones comerciales del reactor nº 6 está prevista para el 26 de febrero, según informó TEPCO en otro comunicado.

Japón ha vuelto a poner en marcha 14 de los 33 reactores que siguen operativos, en su intento por desprenderse de los combustibles fósiles importados, y en noviembre esbozó una propuesta de sistema de préstamos públicos con el fin de duplicar la cuota de la energía nuclear en el mix energético.

La capacidad total de Kashiwazaki-Kariwa es de 8,2 gigavatios, suficiente para abastecer a varios millones de hogares. El reinicio pendiente pondría en marcha la unidad nº 6 de 1,36 GW el año que viene y reiniciaría otra con la misma capacidad en torno a 2030.

TEPCO podría desmantelar algunas de las cinco unidades restantes, según ha declarado.

(Escrito por Katya Golubkova; editado en español por Carlos Serrano)