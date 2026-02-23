La jefa de la diplomacia de la UE llama a una "solución diplomática" en Irán

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, llamó este lunes a una "solución diplomática" en Irán cuando el país se encuentra, según ella, en una posición de gran debilidad, por la amenaza de ataque de Estados Unidos.

Ambos países mantuvieron en febrero dos rondas de negociaciones bajo la mediación de Omán.

Estados Unidos, que ha desplegado buques de guerra en Oriente Medio, quiere alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

El presidente estadounidense Donald Trump no descarta un ataque a la república islámica desde la brutal represión de manifestaciones antigubernamentales iraníes que, según organizaciones de derechos humanos, dejó miles de muertos.

"Es cierto que Irán está en el punto más débil que jamás haya conocido, y realmente deberíamos aprovechar este período para encontrar una solución diplomática", declaró Kallas poco antes del comienzo de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la UE en Bruselas.