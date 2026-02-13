La jefa de la OMC presiona a Pekín para que actúe frente a un excedente comercial insostenible

La directora general de la OMC llamó el viernes a China a adaptar su modelo de crecimiento, al considerar que su excedente comercial, que registró un récord en 2025, "no es sustentable" a largo plazo y puede alimentar nuevas barreras comerciales en el mundo.

"China dice que apoya el sistema comercial multilateral porque ha sacado ampliamente beneficios de él", declaró la jefa de la Organización Mundial de Comercio, Ngozi Okonjo-Iweala, en la Conferencia anual sobre la seguridad en Múnich.

Subrayó sin embargo que "el modelo de crecimiento basado en las exportaciones, que provocó el impulso económico chino durante los últimos 40 años, no podrá apoyar el crecimiento chino por los próximos 40 años".

China registró en 2025 un excedente comercial récord pese al retroceso de sus intercambios con Estados Unidos, en medio de un duro enfrentamiento tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Las exportaciones, uno de los motores de la segunda economía mundial y una de las grandes fuentes de preocupación de muchos de sus socios, aumentaron 5,5% el año pasado, según cifras de la administración de aduanas en enero.

Las importaciones permanecieron estables.

El excedente comercial chino "no es sustentable, pues el resto del mundo no puede absorberlo", subrayó Okonjo-Iweala, y pidió a las autoridades a tomar medidas de ajuste.

"China debe actuar", puntualizó.