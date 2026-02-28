La jefa de la UE pide "máxima moderación" ante ataques a Irán y pide seguridad nuclear

La presidenta del brazo ejecutivo de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, pidió el sábado "la máxima moderación" ante los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, y añadió que garantizar la seguridad nuclear era "crucial".

"Garantizar la seguridad nuclear y prevenir cualquier acción que pueda agravar aún más las tensiones o socavar el régimen mundial de no proliferación es de importancia crucial", señaló la presidenta de la Comisión Europea.

"Pedimos a todas las partes que ejerzan la máxima moderación, que protejan a la población civil y respeten plenamente el derecho internacional", añadió en una declaración conjunta con el presidente del Consejo Europeo, António Costa.