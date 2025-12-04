La jefa del FMI, Georgieva, visitará China la próxima semana

WASHINGTON, 4 dic (Reuters) - La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, visitará China la próxima semana, mientras el acreedor mundial completa su revisión de la economía asiática, dijo el FMI el jueves.

El nuevo adjunto de Georgieva, Dan Katz, estuvo en China esta semana para mantener conversaciones en el marco de la revisión, que comenzó el 1 de diciembre y finaliza el 10 de diciembre, dijo a la prensa la portavoz del FMI, Julie Kozack.

Katz se encuentra ahora en Japón, donde mantiene reuniones bilaterales con las autoridades.

(Reportaje de Andrea Shalal, Editado en español por Juana Casas)