La jefa del FMI llega a Kiev en su primera visita desde 2023

Por Andrea Shalal

KIEV, 15 ene (Reuters) -

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, llegó a Kiev a primera hora del jueves para mantener conversaciones de alto nivel, según informaron dos fuentes conocedoras del asunto, mientras Ucrania se prepara para conmemorar el cuarto aniversario de la invasión a gran escala de Rusia, el 24 de febrero.

Se espera que la directora gerente del FMI se reúna durante su viaje con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, la primera ministra, Yulia Svyrydenko, y el jefe del banco central, Andri Pyshnyi, así como con ejecutivos de empresas, dijo una de las fuentes.

Los detalles de la visita de Georgieva a Ucrania se mantuvieron en secreto por motivos de seguridad. La directora del FMI, que mantiene estrechos vínculos familiares con Ucrania, visitó el país por última vez en febrero de 2023. El hermano de Georgieva está casado con una ucraniana y se encontraba en Járkov, la segunda ciudad más grande, cuando Rusia invadió el país.

Ucrania y el FMI alcanzaron en noviembre un acuerdo preliminar sobre un programa de préstamos de US$8.200 millones a cuatro años, supeditado a varias medidas, como la aprobación de un presupuesto y el refuerzo de las garantías de financiación de los donantes. Responsables del FMI afirman que Ucrania ha hecho progresos y esperan que el directorio los examine en varias semanas.

La aprobación de la financiación es fundamental, ya que desbloqueará las inversiones externas adicionales necesarias para cerrar las brechas de financiación de Ucrania, que el FMI ha calculado en unos US$136.500 millones para el período hasta 2029, dada la guerra en curso. La guerra, que pronto entrará en su quinto año, ha golpeado duramente a la economía ucraniana, que deberá destinar la mayor parte de los ingresos del Estado (2,8 billones de grivnas o alrededor del 27,2% del PIB) a financiar sus esfuerzos de defensa en 2026.

Georgieva examinará los progresos de Ucrania en varias medidas, como la aprobación de un presupuesto para 2026, la adopción de medidas para aumentar los ingresos nacionales mediante la ampliación de su base impositiva y la garantía de una financiación a gran escala por parte de donantes externos en condiciones similares a las de las subvenciones.