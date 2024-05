La jornada 38 de LaLiga EA Sports se jugará unificada el sábado 25 de mayo a partir de las 21.00

LaLiga ha anunciado este miércoles que todos los encuentros de la jornada 38 de LaLiga EA Sports, última del Campeonato Nacional en Primera División, se disputarán de forma unificada el próximo sábado 25 de mayo a partir de las 21.00 horas.

"Todos los partidos están sujetos a modificaciones una vez se conozcan los resultados de las jornadas previas, y si fuera posible, se podrán fijar distintas franjas horarias unificadas por objetivos clasificatorios diferentes", indicó la patronal en una nota de prensa.

Con el Real Madrid campeón y con la UD Almería ya descendida, ambas instancias de forma matemática, la atención de esta 38ª jornada podría centrarse en la lucha por ser subcampeón. El Girona FC, ahora segundo (74 pts.), recibirá al Granada CF, actualmente penúltimo (21 pts.).

El FC Barcelona, tercero (73 pts.), visitará a un Sevilla FC con la permanencia resuelta (41 pts.) pese a su mal inicio de curso. Además, el Almería vs Cádiz entroncará con el Getafe vs Mallorca, con el Rayo Vallecano vs Athletic y con el Celta vs Valencia en la pelea por la salvación e igualmente en la pugna por entrar en la Conference League.

Los equipos madrileños serán jueces indirectos para el reparto de billetes a la Europa League, a tenor del citado duelo entre vallecanos y bilbaínos junto al Real Madrid vs Betis, en el Estadio Santiago Bernabéu, y el Real Sociedad vs Atlético de Madrid, en el Reale Arena.

Europa Press