La jueza de la DANA accede a la petición de Feijóo de declarar por medios telemáticos

VALÈNCIA, 29 dic. 2025 (Europa Press) La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 ha accedido a la petición de la declaración testifical del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, por medios telemáticos, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. La magistrada ha dictado un auto en el que alude al artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que menciona Feijóo en su solicitud y que, en su apartado 5, contempla la posibilidad de que diputados y senadores declaren desde su despacho oficial. En este sentido, la magistrada apunta que "no puede sino acceder a la petición formulada, de que se efectúe la declaración testifical desde su despacho oficial en el Congreso, a través de medios telemáticos, de conformidad con el referido precepto invocado por el testigo, en el que se ampara, vía webex". No obstante, puntualiza que "todo ello sin perjuicio" de la posibilidad que tiene el testigo de comparecer ante el juzgado para declarar presencialmente en la fecha señalada, el 9 de enero a las 9.30 horas. La jueza aceptó a mediados de diciembre la petición efectuada por la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular, de llamar a declarar a Feijóo como testigo y justificó su decisión en que podría "dar razón de los comentarios" que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, pudo "haber hecho" el 29O "a raíz de las conversaciones" con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en estas diligencias previas, "sobre la información que iba recibiendo".