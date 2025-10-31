La jueza de la dana pide a Vilaplana el tique del parking tras la comida con Mazón

VALÈNCIA, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana que el 29 de octubre del año pasado dejó 229 víctimas mortales en la provincia de Valencia ha pedido a la periodista Maribel Vilaplana, que comió con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la tragedia, el tique del parking donde aparcó su vehículo en la Glorieta de València.

La magistrada ha acordado requerir a la testigo que aporte, en su declaración testifical fijada para este próximo lunes 3 de noviembre, el tique del aparcamiento correspondiente al día 29 de octubre de 2024, "así como cualquier elemento que corrobore documentalmente, el periodo en el que la testigo permaneció junto al President de la Generalitat en dicha fecha".

Así consta en una resolución de fecha de este viernes, contra la que cabe recurso, en la que la magistrada accede a la petición de una acusación particular que había pedido que requiriera el tique del parking al que fueron Mazón y Vilaplana tras la comida en El Ventorro el día de la riada.

Según señala la magistrada en su resolución, "hasta qué momento" la periodista "acompañó al President, y en consecuencia, hasta qué momento pudo estar presente durante las llamadas que se sostuvieron" entre Mazón y la exconsellera de Justicia e Interior investigada, Salomé Pradas, convierte en "útil" la prueba solicitada, consistente en la obtención del tique de entrada y salida del parking.

No obstante, la jueza considera que "ha de extenderse igualmente a cualquier otra prueba, justificantes de pago del parking entre otras, que pudieran documentar el momento inicial y especialmente el final en el que ambos, la testigo y el President, permanecieron juntos durante la tarde del 29 de octubre de 2024".

En este sentido, recuerda el auto de la Audiencia Provincial en el que se le ordenó citar como testigo a Vilaplana: en el análisis en el proceso de toma de decisiones en el Cecopi del día 29 de octubre y en el específico análisis del envío de la alerta a la población, resulta pertinente el estudio de las llamadas que pudieron cruzarse la exconsellera y el 'president', "y si de dichas conversaciones pudo tener conocimiento la testigo".

Asimismo, recuerda que en esa resolución de la Audiencia se señalaba que Mazón "ostenta la condición de máxima autoridad de la Generalitat Valenciana" y que tiene atribuidas por ley "funciones directivas y de coordinación, de forma que puede impartir instrucciones a los miembros del Consell".

La petición del abogado se produjo después de que la jueza acordara citar a Vilaplana, el próximo 3 de noviembre, en calidad de testigo, por su comida con Mazón el día de la dana y tras conocerse recientemente que Mazón acompañó a Vilaplana, tras la comida, a su aparcamiento, ubicado en la Glorieta de València.

Tras estos nuevos datos, la acusación particular había reclamado a la instructora que requiriera el tique, o bien a la propia periodista el próximo 3 de noviembre, o bien a la empresa de aparcamiento —en el caso en que la comunicadora no disponga del mismo o lo haya extraviado— para determinar la hora de entrada y salida del vehículo de la comunicadora. Sobre esta solicitud de prueba subsidiaria, relativa al oficio a la mercantil Interparking Hispania, S. A., la jueza ha acordado que se proveerá una vez se reciba declaración a la testigo. El PSPV también había reclamado a la periodista que entregara de forma voluntaria, a la comisión de investigación de Les Corts, el tique del parking, con el objetivo de "ayudar a la comisión de investigación para esclarecer los hechos".