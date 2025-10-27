La jueza de la Dana solicita a Les Corts el listado de llamadas de Mazón del 29-O remitido a la comisión de investigación

VALÈNCIA, 27 Oct. 2025 (Europa Press) -

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha solicitado a Les Corts Valencianes el listado de llamadas que hizo el 29 de octubre el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, una lista que ha sido remitida por Presidencia a la comisión de investigación sobre las riadas en la cámara autonómica.

Así consta en un auto de la magistrada instructora, contra el que cabe recurso, y en el que solicita que la cámara autonómica le remita ese listado en el plazo de un día.

La instructora señala en su resolución que, en el análisis en el proceso de toma de decisiones en el Cecopi del día 29 de octubre de 2024, y en el específico análisis del envío de la alerta a la población, resulta "pertinente" el estudio de las llamadas que pudieron cruzarse la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa, y el 'president'.

Al respecto, señala que se aportó por la defensa de la investigada un acta notarial con capturas de pantalla del móvil de Pradas y que, en la comisión de investigación de Les Corts, Presidencia de la Generalitat entregó un listado de llamadas de Mazón, entre las que se encontrarían las que tuvieron lugar el 29 de octubre con su entonces consellera, cesada posteriormente.

Así, señala la magistrada que el auto de 16 de octubre de 2025 de la Audiencia Provincial --en el que le ordenaba citar como testigo en la causa a la periodista Maribel Vilaplana, que comió con Mazón el 29O en un restaurante-- se recogía que el 'president' "ostenta la condición de máxima autoridad de la Generalitat Valenciana y presidente del Consell", y que tiene atribuidas, según la ley, "funciones directivas y de coordinación", de forma que puede impartir "instrucciones" a los miembros del Consell.

De igual modo, la jueza indica que en el auto de la Audiencia se señala que resulta "igualmente preciso determinar y cuadrar los posibles comentarios" que pudiera haber efectuado el 'president' sobre cómo iba avanzando la reunión del Cecopi, qué información manejaban los que en ella participaban y por qué se actuó del modo en que se hizo, con el concreto momento en que se produjeron.

Por tanto, afirma que el listado de llamadas que se pretende recabar "se trata de un documento público, en tanto que ha sido remitido por Presidencia de la Generalitat Valenciana, a la comisión de investigación de la dana de Les Corts Valencianes".