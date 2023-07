La jueza del 'caso PDVSA' rechaza citar en la Audiencia Nacional a Nicolás Maduro

La juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso PDVSA', María Tardón, ha rechazado citar a declarar al presidente de Venezuela y expresidente de la Junta Directiva de la petrolera venezolana, Nicolás Maduro, en esta causa, en la que se investiga el presunto blanqueo de capitales en España de beneficios ilícitos derivados de conductas de corrupción cometidas por funcionarios o empleados de la Administración y empresarios del país sudamericano.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 desestima la solicitud formulada por el que fuera viceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Alvarado Ochoa en febrero de 2023 para que se citara a declarar como testigos o como investigados tanto a Maduro como a César Rincón, exdirectivo de dicha compañía y de Bariven.

La magistrada considera que la referencia "vaga, imprecisa e injustificada" de que ambas declaraciones se realicen como testigos o investigados ya "evidencia que de ellas no se pueda obtener ninguna información relevante para el adecuado esclarecimiento de la actividad delictiva en este procedimiento". Apunta igualmente que no son ni útiles ni necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Una causa "verdaderamente inmanejable"

Tardón explica que el 'caso PDVSA' se ha dividido en cuatro piezas debido a la dilatada y extensa instrucción de la causa, que se ha convertido en "verdaderamente inmanejable", dice, y que se centra en la posible comisión del delito de blanqueo de capitales, por parte de los investigados, para el ocultamiento y lavado de los beneficios ilícitos.

La resolución desestima además la otra solicitud de Alvarado Ochoa para que se pidiera nueva documentación a PDVSA. La jueza considera que se refiere a hechos que no son objeto de la investigación y que, a tenor de la comisión rogatoria ejecutada por Venezuela, están siendo objeto de diferentes procedimientos seguidos en aquel país contra algunos de los investigados, entre ellos el solicitante.

En otro auto, la magistrada acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la causa para María Lila Bravo de Rincón. La magistrada considera que los escritos de las acusaciones no concretan, directamente o indiciariamente, ninguna actuación personal concreta, más allá de la imputación que se hace a "los beneficios de la familia Rincón" o, en su caso, por ser esposa o madre de dos los investigados y sus empresas, en las que tampoco se ha evidenciado titularidad o participación alguna.

La pieza uno

Cabe recordar que en esta 'pieza uno' del 'caso PDVSA', la juez investiga una querella formulada por la propia petrolera contra más de una veintena de personas, entre físicas y jurídicas, por los presuntos delitos de blanqueo de capitales cometidos en territorio español y los previos para producirlo de organización criminal para la comisión de actos de corrupción, defraudación y otros cometidos en el extranjero.

La querella se dirige contra Ochoa Alvarado; los ex responsables de compras de PDVSA Alfonzo Eliézer Graviña y José Luis Ramos Castillo; el ex gerente de compras en la filial Bariven Christian Maldonado Barillas; Rafael Reiter Muñoz, considerado 'mano derecha' del ex presidente de PDVSA Rafael Ramírez; y contra varios miembros de la familia Rincón y otros empresarios petroleros.

En concreto, PDVSA apunta a la existencia de una "organización criminal" formada por diversas personas y un entramado empresarial que habría llevado a cabo "diferentes operaciones de disimulación y camuflaje con la finalidad de defraudarla y obtener un beneficio ilícito" que al menos en parte se habría blanqueado en España mediante la compra de inmuebles y la creación de sociedades.

Europa Press