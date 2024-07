La Junta andaluza pide "entender el contexto" en el que se gritó "Gibraltar español"

El consejero-portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha pedido este martes "entender el contexto" en el que se gritó "Gibraltar español" durante la celebración este pasado lunes de la victoria de España en la Eurocopa después de que el Gobierno gibraltareño haya manifestado públicamente su malestar por estos cánticos, que ha calificado de "rancios".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y a preguntas de los periodistas, Fernández-Pacheco ha reconocido que no vio la celebración ni "he escuchado la declaración completa". En los mismos términos se ha manifestado el Gobierno, que ha apostado por no sacar del contexto de la "gran celebración" por la victoria en la Eurocopa los cánticos de "Gibraltar español" que realizaron algunos de los jugadores de la selección de fútbol así como miles de aficionados.

"Si siempre el contexto es importante, en el caso de las manifestaciones y de los cánticos que se produjeron más si cabe", ha defendido la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, recordando que se produjeron en el marco de "una gran celebración". "Lo que se pudo escuchar o lo que se pudo cantar" durante la celebración en la plaza de Cibeles de Madrid, ha insistido la portavoz, "hay que traducirlo y enmarcarlo en el contexto y en el momento en el que se produjo". En este sentido, ha recordado que "la política exterior de un país la establece el Gobierno de ese país".

El Ejecutivo que lidera Fabian Picardo ha admitido que está "decepcionado tras observar que varios jugadores de la selección española de fútbol masculina celebraron su victoria en la Eurocopa a base de cánticos con comentarios rancios sobre Gibraltar", después de que el capitán, Álvaro Morata, animara a corear "Gibraltar español" a las decenas de miles de asistentes a la celebración en el centro de Madrid. A juicio del Gobierno gibraltareño, "se trata de una mezcla totalmente innecesaria de un gran éxito deportivo con declaraciones políticas discriminatorias que resultan enormemente ofensivas para los gibraltareños".

En este sentido, ha esgrimido que "el lamentable uso de la plataforma de la celebración en torno a la victoria de la Eurocopa para promover la idea de usurpar el territorio de Gibraltar es contrario al principio de que el deporte no debe utilizarse para promover ninguna ideología políticamente controvertida".

La polémica se produce en plena negociación entre Bruselas y Londres sobre la futura relación de Gibraltar con la UE tras el Brexit. Tras más de dos años de conversaciones, el acuerdo aún no se ha materializado, si bien la llegada de los laboristas a Downing Street el pasado 4 de julio ha abierto nuevas expectativas aunque por ahora no hay fecha para la reanudación de los contactos.

