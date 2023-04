La Junta de Extremadura destaca la labor cultural, transfronteriza y rayana del MEIAC de Badajoz

La secretaria general de Cultura, Miriam García Cabezas, ha subrayado la apuesta y la labor cultural que lleva a cabo el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC) así como su labor transfronteriza, rayana e iberoamericana.

Así lo ha puesto de manifiesto la responsable cultural durante la inauguración de la exposición 'Mundo de Aventuras', del portugués João Fonte Santa, que podrá verse en el centro museístico pacense hasta el próximo 17 de septiembre.

La muestra, que pudo verse hasta el pasado día 26 de febrero en el Centro de Arte e Cultura de la Fundação Eugénio de Almeida de Évora (Portugal), se incluye en el Proyecto Campo Abierto/Campo Aberto, una iniciativa conjunta entre las dos instituciones con el objetivo de promover y dar a conocer el trabajo de artistas originarios o residentes en cada una de las regiones, Extremadura y Alentejo destacó García Cabezas.

João Fonte Santa es uno de los artistas más representativos de su generación. Su obra aborda la constante multiplicación de entidades generadoras de imágenes, los modos de circulación en la cultura de masas y la legibilidad ideológica de estos procesos de creación y difusión. En su trabajo, Fonte Santa habitualmente se apropia de imágenes, del cómic al periódico, de la pintura a la fotografía, de la iconografía popular al cine, a partir de las cuales cuestiona significados, filiaciones, sensibilidades e identidades.

Las imágenes y sus modos de circulación forman parte de las prácticas discursivas que producen narrativas de poder y saber. A través de ellas, se mitifican identidades, se refrendan relatos históricos o se hegemonizan discursos, convirtiéndose en un campo privilegiado de cuestionamiento y desafío; de análisis o deconstrucción o incluso de insumisión por parte de muchos artistas, hecho por el que gestos de apropiación, transformación, resignificación y lectura sitúan el acto de creación en un territorio donde se entrecruzan crisis y crítica, ética y estética, arte y sociedad.

'Mundo de Aventuras', comisariada por José Alberto Ferreira, se presenta como un ejercicio de desmantelamiento de narrativas formadas por imágenes de dominación, según ha informado este domingo la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Así, en un mundo fuertemente dominado por la imagen y por su adormecedora persuasión, el gesto de crear (más) imágenes sólo puede rechazar la lógica de la acumulación y transformarse en análisis del imaginario, desafiándonos a releer las narrativas que nos rodean a la luz de sus, y nuestras, contradicciones.

El artista

João Fonte Santa (Évora, 1965), estudió pintura en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Clássica de Lisboa. Comenzó dedicándose a la producción de cómics underground vinculados a la aparición de fanzines. Sin embargo, poco a poco, su trabajo se consolidaría en el campo de la pintura.

Trabajando a partir de un extenso fondo de imágenes y referencias a la cultura pop, construiría una obra que tiene tanto de visualmente atrayente como de pertinente en el modo de presentar una visión del mundo particularmente crítica.

Expone regularmente desde mediados de los años 90. Entre sus exposiciones individuales destacan: Frozen Yougurt Potlash, Galeria VPF Cream Art, Lisboa; O Aprendiz Preguiçoso, Festival Sonda, Atelier-Museu António Duarte, Caldas da Rainha; Do Fotorrealismo à Abstração, Salão Olímpico, Porto. Pintura Para Uma Nova Sociedade, Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira; O Colapso da Civilização, VPF Cream Art, Lisboa; Bem-vindos à Cidade do Medo, MAAT.

Europa Press