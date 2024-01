La junta electoral de Illinois ha rechazado este martes apartar al expresidente de Estados Unidos Donald Trump de las primarias republicanas en el estado de cara a las elecciones presidenciales de 2024 en medio del desafío legal que busca descalificar al magnate por su papel en el asalto al Capitolio.

La junta, compuesta por cuatro demócratas y cuatro republicanos, ha rechazado por unanimidad una petición presentada por cinco votantes a principios de mes en la que se pedía que el magnate fuera descalificado del proceso electoral en el estado.

"No hay duda, a mi parecer, de que él manipuló, instigó, ayudó e indujo a una insurrección el 6 de enero. Sin embargo, habiendo dicho eso, no me corresponde a mí decidir eso hoy", ha subrayado la republicana Catherine McCrory, aludiendo a que la junta no cuenta con jurisdicción para zanjar el desafío, según ha recogido la cadena CNN.

En respuesta a la decisión, el magnate ha afirmado en la red social Truth Social que "ama Illinois". "Gracias a la junta electoral del estado de Illinois por su fallo 8-0 para proteger a los ciudadanos de nuestro país de los lunáticos de la izquierda radical que están tratando de destruirlo", ha agregado.

Esto se produce después de que el Tribunal Supremo del estado de Colorado excluyese al expresidente de las primarias en virtud de la Decimocuarta Enmienda, que prohíbe a cualquier persona que haya jurado la Constitución y participado en una insurección volver a ocupar un cargo público.

El Tribunal Supremo estadounidense celebrará el próximo 8 de febrero una audiencia decisiva para el futuro político de Trump, puesto que se pronunciará sobre este desafío legal. Tanto Colorado como Maine se han apoyado en la Constitución para eliminarle como candidato en las primarias estatales, si bien otros estados, como Michigan o Minnesota, han rechazado este posicionamiento.