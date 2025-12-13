La junta militar birmana niega haber matado a civiles en bombardeo a hospital

La junta militar que gobierna Birmania negó el sábado haber matado a civiles en un ataque aéreo contra un hospital que dejó una treintena de fallecidos en el estado occidental de Rakáin.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el bombardeo del miércoles por la noche contra el centro hospitalario de Mrauk-U, principal punto de atención de esa región fronteriza con Bangladés, causó al menos 33 muertos y 20 heridos, entre ellos personal sanitario, pacientes y familiares.

"Los fallecidos y heridos no eran civiles, sino terroristas y sus simpatizantes", afirmó un artículo publicado en el diario estatal Global New Light of Myanmar (GNLM).

El ejército birmano "tomó las medidas de seguridad necesarias y lanzó una operación antiterrorista el 10 de diciembre contra los edificios utilizados como base por los terroristas", añadió.

Según analistas, la junta ha intensificado los ataques aéreos desde el inicio de la guerra civil en Birmania, tras tomar el poder en un golpe de Estado en 2021 que puso fin a una década de democracia en el país.

Naciones Unidas exigió el jueves una investigación, al afirmar que el bombardeo podría constituir un crimen de guerra.