La junta militar de Burkina Faso ha acusado este lunes a los grupos terroristas que act√ļan en la regi√≥n de cometer "masacres" contra civiles en el norte del pa√≠s y ha pedido a la poblaci√≥n civil que desconf√≠en de los v√≠deos que supuestamente muestran abusos cometidos por soldados burkineses.

"El Gobierno invita a la población a no dar crédito a las imágenes y vídeos que circulan actualmente en las redes sociales y que intentan hacer creer que las fuerzas perpetraron masacres de civiles durante las operaciones de reconquista del territorio en Djibo (norte). En realidad, se trata de montajes pérfidos destinados a desacreditarnos", reza un comunicado.

Las autoridades burkinesas han denunciado una "campa√Īa de comunicaci√≥n impulsada por los terroristas y sus partidarios que tiene como objetivo mancillar la reputaci√≥n" de las Fuerzas de Defensa y Seguridad (FDS) y los Voluntarios para la Defensa de la Patria (VDP) y "desacreditar sus acciones atribuyendo a estas fuerzas patri√≥ticas las masacres que ellos mismos perpetraron".

"Hoy ya no hay ninguna duda de que en esta guerra que se nos impone, las fuerzas combatientes burkinesas act√ļan con profesionalidad en el respeto de los Derechos Humanos y, en particular, del primero de ellos, que es el derecho a la vida", ha agregado la junta, que ha asegurado que "no le sorprende en absoluto este intento".

Mientras que ha aseverado que las operaciones militares en Djibo han permitido a las poblaciones "que sufren el martirio bajo el dictado inhumano que les imponen estos b√°rbaros" verse liberados "de las manos de los terroristas", ha denunciado "m√°s de ochos a√Īos de masacres indiscriminadas" que buscan "sembrar el caos y esclavizar" al pueblo "mediante la violencia".

Las Fuerzas Armadas de Burkina Faso lograron la semana pasada recuperar el control de todas las localidades situadas en el norte de la provincia de Djibo, cerca de la frontera con Malí, tras una serie de operaciones antiterroristas que se habrían saldado con la muerte de "cientos" de presuntos yihadistas.

Burkina Faso, gobernado por una junta militar desde el golpe de Estado de enero de 2022 contra el entonces presidente, Roch Marc Christian Kaboré, ha experimentado un aumento de la inseguridad desde 2015. La junta está ahora encabezada por Ibrahim Traoré, quien protagonizó en septiembre una asonada que fue considerada un 'golpe palaciego' contra el hasta entonces líder, Paul-Henri Sandaogo Damiba.

Los continuos ataques en el país, obra tanto de la filial de Al Qaeda como de la de Estado Islámico en la región, han contribuido también a incrementar la violencia intercomunitaria y ha hecho que florezcan los grupos de autodefensa, a los que el Gobierno burkinés ha sumado a 'voluntarios'. El deterioro de la seguridad ha provocado una oleada de desplazados internos y refugiados hacia otros países de la región.