La junta militar denuncia la existencia de una "coalición internacional" contra Burkina Faso

La junta militar de Burkina Faso ha denunciado la existencia de una "coalición internacional" contra el país y ha alertado de que "el país está a punto de ser incendiado", en medio del repunte de los ataques yihadistas.

El ministro de Defensa burkinés, Kassoum Coulibaly, ha afirmado que "existe una coalición internacional contra Burkina Faso". "Hay que entender esto", ha manifestado, sin especificar qué países serían parte de este frente, si bien las relaciones entre Burkina Faso y Francia se han deteriorado durante los últimos meses.

Así, ha pedido a la población que muestre unidad para "salvar la patria" y ha argumentado que "si la casa se quema, hay que echar una mano para combatir el fuego". "Salvemos el país. Seamos solidarios. Es una historia que trata sobre Burkina Faso, no sobre una persona", ha recalcado.

Coulibaly ha negado nuevamente que haya presentes mercenarios del Grupo Wagner, propiedad de Yevgeni Prighozin, un oligarca cercano al presidente ruso, Vladimir Putin, y ha reiterado que el combate lo llevan a cabo las fuerzas de seguridad burkinesas.

"Muchas personas piensan que son los rusos los que nos guían. Los burkineses no son niños. Rusia no nos dicta ninguna ley. Rusia no nos da nada. Luchamos con las contribuciones a los esfuerzos de guerra", ha remachado, según ha recogido el portal burkinés de noticias LeFaso.

Las autoridades burkinesas decretaron recientemente una movilización general para hacer frente al aumento de ataques yihadistas, obra tanto de la filial de Al Qaeda como la de Estado Islámico. El repunte de la inseguridad ha provocado una oleada de desplazados internos y refugiados hacia otros países de la región.

Burkina Faso, gobernado por una junta militar desde un golpe de Estado previo de enero de 2022 contra el entonces presidente, Roch Marc Christian Kaboré. La junta está ahora encabezada por Ibrahim Traoré, quien protagonizó en septiembre una asonada que fue considerada un 'golpe palaciego' contra el hasta entonces líder, Paul-Henri Sandaogo Damiba.

Europa Press