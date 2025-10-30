LA NACION

La Justicia de Alemania condena a seis años de prisión a un hombre acusado de espiar para Rusia

Alemania.- La Justicia de Alemania condena a seis años de prisión a un hombre acusado de espiar para Rusia

Presidente de Ucrania
La Justicia de Alemania condena a seis años de prisión a un hombre acusado de espiar para RusiaGENYA SAVILOV - AFP

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

Un tribunal de la ciudad alemana de Múnich, en el sur del país, ha condenado este jueves a seis años de prisión a un hombre acusado de espiar para Rusia y "socavar la asistencia" entregada por el Gobierno de Alemania a Ucrania en el marco de la invasión, desatada en febrero de 2022.

El sospechoso, identificado como Dieter Schmidt, ha sido condenado por ayudar a perpetrar actos de sabotaje y ataques contra líneas ferroviarias e infraestructura militares en Alemania siguiendo "directrices de la Inteligencia rusa".

Esta condena llega a medida que las autoridades alemanas alertan de un aumento de las amenazas de este tipo a nivel interno, especialmente a raíz del "reclutamiento de supuestos agentes a través de redes sociales para realizar actividades como la captura de fotos de zonas de vital importancia desde el inicio de la invasión".

La Fiscalía ha acusado a Schmidt de "fijar objetivos para posibles ataques, incluidas bases militares estadounidenses, sedes de empresas de manufactura y estaciones de carga de mercancías.

Así, habría enviado fotografías y vídeos de estos lugares a su contacto, vinculado a los servicios secretos rusos.

No obstante, el acusado ha negado todos los cargos que se le imputaban, entre ellos el de formar parte de una organización terrorista extranjera.

