La Justicia de EEUU impide a la Administración Trump deportar a 60.000 migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal

MADRID, 1 Ago. 2025 (Europa Press) - Un tribunal de Estados Unidos ha suspendido la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 60.000 migrantes procedentes de Honduras, Nicaragua y Nepal, lo que impide a la Administración del presidente Donald Trump deportarlos a sus países de origen de momento a pesar del recrudecimiento de las políticas migratorias. A pesar de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había asegurado previamente que las condiciones en los países de origen de estos migrantes ya no justificaban este tipo de protección a la hora de ser deportados, la corte del estado de California ha bloqueado la supresión de esta medida a tan solo unos días de que entrara en vigor. En el caso de Nepal, estaba previsto que el TPS —que afecta a unos 7000 migrantes— finalizara el 5 de agosto, mientras que en el hondureño —que beneficia a 51.000 personas y les permite trabajar en el país durante 25 años— expiraba el 8 de septiembre. El caso nicaragüense afecta a 3000 ciudadanos y llegaba a término en esa misma fecha. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha destacado que la medida ha sido ampliada hasta el mes de noviembre y ha afirmado que el país "seguirá dando apoyo a sus ciudadanos". "Mi equipo de Gobierno acompañará de forma total, constante y firme, la defensa de sus derechos, reconociendo al mismo tiempo los esfuerzos de sus organizaciones y su extraordinaria, sensible e incansable lucha", ha apuntado en un mensaje de X. No obstante, la Administración Trump insiste en retirar estas protecciones con la vista puesta en acelerar las deportaciones. De momento, unos 350.000 venezolanos y 500.000 haitianos han visto retirados sus TPS. Estas medidas han afectado también a ciudadanos afganos y cameruneses.