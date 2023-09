El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha abierto una investigaci√≥n contra UBS y Credit Suisse por supuestas negligencias al permitir a algunos clientes rusos evadir las sanciones impuestas con motivo de la anexi√≥n de Crimea y de la invasi√≥n de Ucrania, seg√ļn han revelado a 'Bloomberg' fuentes familiarizadas con el asunto.

Seg√ļn estas fuentes, lo que en un principio comenz√≥ como citaciones judiciales dirigidas a una serie de bancos, evolucion√≥ despu√©s en una investigaci√≥n centrada en Credit Suisse. Asimismo, el Departamento de Justicia tambi√©n estar√≠a analizando posibles fallas por parte de UBS, que adquiri√≥ Credit Suisse en una fusi√≥n promovida por el Estado suizo unos meses atr√°s.

En cualquier caso, las indagaciones se encuentran en una fase temprana y no tienen por qu√© desembocar en cargos o multas. De hecho, a√ļn no se han concertado entrevistas o careos con empleados o directivos, pero s√≠ se ha requerido informaci√≥n sobre la gesti√≥n de las cuentas de clientes objeto de sanciones internacionales, no solo por la actual guerra en Ucrania, sino tambi√©n por las impuestas a partir de la anexi√≥n rusa de Crimea en 2014.

Tras la noticia, las acciones de UBS llegaron a sufrir a mediod√≠a una s√ļbita ca√≠da en la bolsa de hasta un 8%, motivo por el que dejaron de cotizar moment√°neamente, si bien reanudaron la negociaci√≥n poco despu√©s y terminaron moderando su ca√≠da en el cierre al 2,91%.