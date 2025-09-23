La Justicia de EEUU ordena a la Administración Trump restituir la financiación a la Universidad de California

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Justicia de Estados Unidos ha ordenado a la Administración del presidente Donald Trump restituir los US$500 millones (423 millones de euros) en fondos federales congelados destinados a la Universidad de California, situada en la ciudad de Los Ángeles.

La jueza de distrito Rita F. Lin ha ordenado desbloquear la financiación y ha acusado a las autoridades de cortar estas subvenciones "de forma injustificada" mediante "documentos que no cumplen los requisitos legales".

Así, ha acusado a Trump de cometer un "pecado" a la hora de "poner fin a estas ayudas de forma generalizada y sin motivos de peso" y ha matizado que estos fondos se restituirán a medida que avanzan los procesos judiciales, según informaciones de el diario 'Los Angeles Times'.

A principios de septiembre, más de 100.000 trabajadores de la UCLA presentaron una demanda contra la Administración Trump por una multa de US$1200 millones (unos 1000 euros) impuesta a la universidad.

Esta multa iba acompañada del recorte de las subvenciones destinadas a investigación, lo que ponía en peligro un gran número de empleos.

La imposición de esta medida respondía a supuestos actos de "antisemitismo" en el campus de una de las instituciones públicas más reconocidas del país norteamericano.

Entonces, el rector de la universidad, Julio Frenk, alertó de que la suspensión ponía en riesgo cientos de subsidios.

No obstante, afirmó que la universidad se había preparado para decisiones de este tipo y que, por ende, contaba con "planes de contingencia" para hacer frente a un momento "tan difícil" a nivel económico.