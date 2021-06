La Justicia de Noruega condena a un adolescente de 16 años a cinco años de prisión por terrorismo

Un tribunal de Oslo ha condenado a un adolescente de 16 años a cinco años de prisión por planear actos terroristas y por pertenencia al grupo yihadista Estado Islámico.

En la sentencia, dictada de forma unánime, el tribunal ha señalado que no tiene "ninguna duda" de que el adolescente tenía intención de atentar.

El joven pasará tres de los cinco años de prisión en libertad condicional y, en este sentido, la corte ha especificado en su escrito que si se hubiera tratado de un adulto la sentencia habría oscilado entre los diez y los once años de prisión. La Fiscalía había solicitado ocho.

La defensa del menor se ha congratulado por la condena y ha detallado que el joven "está satisfecho por que la sentencia sea significativamente más baja que la reclamación de la Fiscalía", ha declarado el abogado Andreas Berg Fevang en declaraciones a la emisora noruega NRK.

No obstante, ha censurado que el tribunal no ha tenido "suficientemente en cuenta" el hecho de que la culpabilidad de los niños es diferente a la de los adultos. "Este tipo de castigo es adecuado para poder crear un seguimiento especial en torno al condenado (...) involucrar a las redes familiares y crear otro tipo de castigo que se más adecuado para los niños que el encarcelamiento incondicional", ha continuado.

Durante el juicio, el abogado de la Policía de Noruega Thomas Blom pidió a los jueces que pensaran en cuál podría haber sido el resultado de los planes del acusado que, entre otras cosas, había buscado en Internet "discotecas" y "zonas densamente pobladas de Noruega".

Sin embargo, la defensa del joven cree que "no se puede probar más allá de toda duda razonable" que había decidido llevar a cabo un acto de terrorismo. Durante el juicio, incidieron en que el niño no había llegado a planear ningún ataque. El tribunal da la razón en este punto a Fevang, ya que en la sentencia asevera que el niño no había avanzado mucho en la planificación de un atentado.

La sentencia también señala que la naturaleza del posible delito justifica la sentencia contra el menor --que podría haber recibido una condena a trabajos comunitarios, por ejemplo--, ya que pretendía llevar a cabo un "delito grave" con "un gran potencial de daño para la sociedad".

En este contexto, afirma que una sentencia distinta podría dar una "señal desafortunada" si los planes para llevar a cabo actos terroristas no son castigados con severidad.

Durante la investigación, las autoridades encontraron una pequeña cantidad de veneno en la casa del joven. Los fiscales creen que el niño lo fabricó después de leer una receta publicada por un grupo de medios afiliado a Estado Islámico. Además, comunicaciones mantenidas a través de plataformas de mensajería encriptada indicaban que tenía intención de probarlo con personas. En una charla con un simpatizante de Estado Islámico no identificado, el joven escribió que "pronto comenzaría la yihad".

Fevang ha manifestado que el veredicto se revisará "a fondo" con el menor, que siempre ha negado su culpabilidad, antes de tomar una decisión sobre una posible apelación.

